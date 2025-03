Un nuovo Starship Troopers è in lavorazione da Sony, diretto da Neill Blomkamp

Secondo quanto riferito da Deadline, che lo riporta come cosa certa sebbene non vi sia ancora un annuncio ufficiale al riguardo, sembra che ci sia un nuovo Starship Troper in lavorazione, prodotto da Sony e con la regia affidata a Neill Blomkamp.

Non è chiaro se si tratti di un seguito, un remake o un reboot, ma essendo una reinterpretazione del materiale di partenza sembra essere effettivamente un film nuovo, che potrebbe riprendere elementi visti nel film del 1997 ma con un taglio probabilmente differente, visto anche lo stile del regista in questione.

Secondo quanto riferito dalla fonte in questione, l'intenzione di Sony e Blomkamp è infatti di recuperare il materiale di partenza che ha ispirato il film precedente, ovvero il romanzo Fanteria dello Spazio di Robert A. Heinlein, del 1959.