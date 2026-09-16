AMD prepara il Neural Rendering per le GPU RDNA 5: sfida a DLSS 5

L'indiscrezione arriva dal leaker Kepler_L2, intervenuto in una discussione dedicata alle tecnologie grafiche di nuova generazione. Secondo quanto riferito, AMD starebbe preparando questa funzione, chiamata appunto "Neural Lighting" e legata all'architettura RDNA 5.

AMD starebbe sviluppando una tecnologia di Neural Rendering per le prossime GPU, con una funzione chiamata Neural Lighting che potrebbe arrivare con RDNA 5 e sfidare l'approccio di NVIDIA.

AMD punta sul Neural Rendering per la grafica futura

Kepler_L2 ha spiegato che il Neural Rendering comprende le tecniche che sostituiscono gli shader tradizionali con reti neurali. Alla domanda sulla possibile esclusività per RDNA 5, il leaker ha risposto che è probabile, considerando il carico computazionale richiesto da queste tecnologie. Neural Lighting non dovrebbe inoltre essere confuso con la Ray Regeneration. Quest'ultima è stata descritta come una tecnologia di denoising, mentre il nuovo approccio dovrebbe intervenire direttamente sulla generazione dell'illuminazione.

L'intervento originale di Kepler_L2

La direzione è coerente con quanto AMD ha già anticipato per FSR Diamond, presentato a marzo. La nuova generazione della tecnologia dovrebbe includere Neural Rendering, upscaling basato sul machine learning, Multi Frame Generation basato sul machine learning e una nuova Ray Regeneration destinata al ray tracing e al path tracing. AMD ha inoltre indicato una stretta integrazione con Xbox GDK e Project Helix.

Alcuni segnali arrivano anche da una ricerca pubblicata su GPUOpen. Il 20 agosto AMD ha presentato un modello di illuminazione globale basato su reti neurali, capace di utilizzare informazioni dal G-buffer e dalle Reflective Shadow Maps per ricostruire anche l'illuminazione indiretta proveniente da aree fuori dallo schermo. Il 9 settembre è seguito uno studio su un modello di diffusione a singolo passaggio, che combina illuminazione, geometria, materiali e dati dei fotogrammi precedenti.

Kepler_L2 ha anche espresso la propria idea su come dovrebbe funzionare un sistema di questo tipo, suggerendo l'accesso diretto a dati tridimensionali del gioco, geometria, BVH, informazioni sui raggi, profondità e materiali. Si tratta però di una considerazione personale sul possibile funzionamento, non di una descrizione della tecnologia AMD.

Resta quindi da capire come AMD porterà queste tecniche sui prodotti commerciali. FSR Diamond e Neural Lighting sono ancora legati a uno sviluppo in corso e non è stata comunicata una data precisa per l'arrivo sulle GPU consumer. L'adozione dipenderà anche dal supporto degli sviluppatori e dall'effettiva disponibilità dell'hardware necessario.