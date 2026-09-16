Apple Watch Series 11 è scontato su Amazon: sfrutta la promo e acquistalo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare al minimo storico il prezzo dell' Apple Watch Series 11 : l'offerta prevede uno sconto attivo del 12% per un costo totale e finale di 759€, suo minimo storico . Acquistalo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui in basso: Apple Watch Series 11 è uno smartwatch pensato per accompagnare l'utente durante tutta la giornata , offrendo nuove informazioni dedicate al sonno, alla salute, al fitness e alla sicurezza. Tra le novità c'è un nuovo parametro che aiuta a controllare la qualità del riposo e a comprendere meglio le proprie abitudini durante il sonno.

Ulteriori dettagli su Apple Watch

Il dispositivo permette di ricevere notifiche quando la frequenza cardiaca è troppo alta o troppo bassa e consente di consultare nell'app Parametri Vitali i dati sanitari raccolti durante la notte. È inoltre possibile misurare il livello di ossigeno nel sangue. Il design sottile e leggero rende Series 11 comodo da indossare durante il giorno e anche mentre si dorme. Per l'attività fisica sono disponibili parametri evoluti per gli allenamenti.

Il display utilizza un vetro due volte più resistente ai graffi rispetto a Series 10, mentre la cassa offre resistenza all'acqua fino a 50 metri e certificazione IP6X. Sono presenti anche funzioni di sicurezza per rilevare gravi cadute e incidenti, chiamare i soccorsi e avvisare i contatti di emergenza.