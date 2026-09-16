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L'Acer Nitro V 15 con RTX 5060 e processore Intel Core i9-13900H è acquistabile su Amazon (anche a rate)

Su Amazon è presente e disponibile all'acquisto, effettuabile anche a rate, il notebook da gaming Acer Nitro V 15 con RTX 5060.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   16/09/2026
Acer Nitro V 15

Su Amazon è presente e disponibile all'acquisto, effettuabile anche a rate, il notebook da gaming Acer Nitro V 15 con RTX 5060 al prezzo finale di 1.419€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Acer Nitro V 15 è un notebook gaming pensato per offrire prestazioni elevate nei giochi e durante le attività quotidiane, grazie a una configurazione hardware che combina processore Intel, grafica NVIDIA e un'ampia dotazione di memoria.

Il portatile integra un Intel Core i9-13900H di 13a generazione e una GPU NVIDIA GeForce RTX 5060 con 8 GB di memoria DDR7.

Ulteriori dettagli sul notebook

Il display da 15,6 pollici offre una risoluzione Full HD e una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, con una luminosità dichiarata di 300 nit. Il pannello garantisce inoltre una copertura del 45% dello spazio colore NTSC.

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A completare la dotazione troviamo Acer PurifiedVoice, che sfrutta l'intelligenza artificiale per migliorare la chiarezza delle comunicazioni durante il gaming e lo streaming.

Nitro V 15 dispone inoltre di NitroSense, attraverso cui è possibile monitorare le temperature interne, regolare la velocità delle ventole e modificare le impostazioni delle prestazioni, così da gestire raffreddamento ed efficienza durante gaming e multitasking.

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