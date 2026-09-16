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La serie di Dragon Quest ha venduto oltre 100 milioni di copie

Square Enix ha annunciato il raggiungimento di uno straordinario traguardo per la serie di Dragon Quest, che ha venduto finora oltre cento milioni di copie.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   16/09/2026
Un artwork di Dragon Quest

La serie di Dragon Quest ha venduto oltre 100 milioni di copie: un risultato straordinario per la saga prodotta da Square Enix, nata nel 1986 ma ancora incredibilmente popolare fra gli appassionati e determinata a espandersi fra remake, spin-off e capitoli inediti.

L'importante traguardo è stato raggiunto in concomitanza con il quarantesimo anniversario del franchise, che grazie alla brillante direzione di Yuji Horii e alle iconiche illustrazioni di Akira Toriyama è riuscito a ridefinire nel corso del tempo il genere dei giochi di ruolo giapponesi.

Negli ultimi quarant'anni Dragon Quest ha portato avanti un percorso principale composto da undici episodi, aggiungendo però a questa dotazione numerosi spin-off e adattamenti che si muovono anche nel territorio di anime, manga e merchandising.

Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito, una prova che fa ben sperare Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito, una prova che fa ben sperare

Dopodiché c'è la questione dei remake come Dragon Quest 3 HD-2D Remake, Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake e Dragon Quest VII Remaimagined, che hanno saputo rielaborare in maniera convincente le atmosfere e le meccaniche della saga.

Il futuro di Dragon Quest

Lo scorso maggio Square Enix ha presentato Dragon Quest XII: Oltre i sogni e tutti gli annunci per i 40 anni della serie, che a quanto pare si prepara ad affrontare il futuro con grande entusiasmo, pronta a mettersi in discussione al fine di perseguire la necessaria evoluzione.

Tornando invece agli spin-off, è in arrivo Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito, che abbiamo provato alcuni giorni fa e che sarà disponibile a partire dal prossimo 3 dicembre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 1 e 2.

#Square Enix
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