La serie di Dragon Quest ha venduto oltre 100 milioni di copie: un risultato straordinario per la saga prodotta da Square Enix, nata nel 1986 ma ancora incredibilmente popolare fra gli appassionati e determinata a espandersi fra remake, spin-off e capitoli inediti.

L'importante traguardo è stato raggiunto in concomitanza con il quarantesimo anniversario del franchise, che grazie alla brillante direzione di Yuji Horii e alle iconiche illustrazioni di Akira Toriyama è riuscito a ridefinire nel corso del tempo il genere dei giochi di ruolo giapponesi.

Negli ultimi quarant'anni Dragon Quest ha portato avanti un percorso principale composto da undici episodi, aggiungendo però a questa dotazione numerosi spin-off e adattamenti che si muovono anche nel territorio di anime, manga e merchandising.

Dopodiché c'è la questione dei remake come Dragon Quest 3 HD-2D Remake, Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake e Dragon Quest VII Remaimagined, che hanno saputo rielaborare in maniera convincente le atmosfere e le meccaniche della saga.