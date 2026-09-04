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Square Enix ha annunciato i giochi che vedremo al Tokyo Game Show 2026

In occasione del Tokyo Game Show 2026, la compagnia di Final Fantasy - Square Enix - metterà in mostra svariati giochi interessanti: vediamo quali sono.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   04/09/2026
Re Topolino in Kingdom Hearts 4

Square Enix sarà ovviamente al Tokyo Game Show 2026 e ora possiamo sapere nel dettaglio quali videogiochi saranno presenti durante l'evento giapponese.

La compagnia si focalizzerà sulle sue tre grandi saghe: Dragon Quest, Final Fantasy e Kingdom Hearts.

La lineup di Square Enix per il Tokyo Game Show 2026

Ecco i contenuti a tema Dragon Quest:

  • Dragon Quest VII Reimagined (PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch, PC) (Family Game Park) Demo - Prova Dragon Quest VII Reimagined dall'inizio.
  • Dragon Quest X Online (PS4, Switch, PC)
  • Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - Edizione Definitiva (Switch 2)
  • Dragon Quest Monsters: The Withered World (PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch, PC) Meet and Greet con Fluffy - Incontra Fluffy, una misteriosa creatura che appare in Dragon Quest Monsters: The Withered World, e scatta una foto insieme. Tutti i visitatori che partecipano al meet & greet riceveranno un adesivo originale di Fluffy e Slime.
  • Dragon Quest Smash/Grow (iOS, Android)

Ecco invece tutto ciò che è a tema Final Fantasy:

  • Dissidia Duellum Final Fantasy (iOS, Android)
  • Final Fantasy VII Revelation (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)
    • Demo - Gioca a una sezione di Final Fantasy VII Revelation.
    • Final Fantasy VII Remake - Mettiti in posa con la Spada Potens mentre abbatti il Guardiano Scorpione!
    • Final Fantasy VII Rebirth - Prega il pianeta nella Capitale Dimenticata mentre Sephiroth discende dall'alto.
    • Final Fantasy VII Revelation - Sali a bordo della Hardy-Daytona e affronta la Diamond Weapon!
  • Final Fantasy XIV: Evercold (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, PC)
    • Borsa in collaborazione con Final Fantasy XIV - Disponibile solo nei giorni di apertura al pubblico.
    • Meet and Greet con i personaggi - Un moguri e Alpha saranno presenti al Tokyo Game Show.
    • Borsa in collaborazione con Final Fantasy VII Revelation - Disponibile solo nei giorni di apertura al pubblico.
  • Final Fantasy Resonance (PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch, PC) Pannello Pixel Art - Sarà esposto un enorme pannello raffigurante la pixel art dei personaggi di Final Fantasy Resonance. I partecipanti potranno anche prendere parte alla campagna online trova le differenze ritirando un opuscolo presso lo stand Square Enix e confrontando l'illustrazione all'interno con quella sul pannello.
Il primo Kingdom Hearts spinse Disney a creare un proprio Super Smash Bros., dice un ex sviluppatore Il primo Kingdom Hearts spinse Disney a creare un proprio Super Smash Bros., dice un ex sviluppatore

Si conclude con la saga di Nomura, Kingdom Hearts:

  • Kingdom Hearts Collection [I ~ III] (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)
  • Kingdom Hearts IV (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)

Ricordiamo infine che Kingdom Hearts 4 avrà un numero limitato di mondi, ma saranno più dettagliati.

#Square Enix #Tokyo Game Show
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