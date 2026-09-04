Square Enix ha annunciato i giochi che vedremo al Tokyo Game Show 2026

Square Enix sarà ovviamente al Tokyo Game Show 2026 e ora possiamo sapere nel dettaglio quali videogiochi saranno presenti durante l'evento giapponese.
La compagnia si focalizzerà sulle sue tre grandi saghe: Dragon Quest, Final Fantasy e Kingdom Hearts.
La lineup di Square Enix per il Tokyo Game Show 2026
Ecco i contenuti a tema Dragon Quest:
- Dragon Quest VII Reimagined (PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch, PC) (Family Game Park) Demo - Prova Dragon Quest VII Reimagined dall'inizio.
- Dragon Quest X Online (PS4, Switch, PC)
- Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - Edizione Definitiva (Switch 2)
- Dragon Quest Monsters: The Withered World (PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch, PC) Meet and Greet con Fluffy - Incontra Fluffy, una misteriosa creatura che appare in Dragon Quest Monsters: The Withered World, e scatta una foto insieme. Tutti i visitatori che partecipano al meet & greet riceveranno un adesivo originale di Fluffy e Slime.
- Dragon Quest Smash/Grow (iOS, Android)
Ecco invece tutto ciò che è a tema Final Fantasy:
- Dissidia Duellum Final Fantasy (iOS, Android)
- Final Fantasy VII Revelation (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)
- Demo - Gioca a una sezione di Final Fantasy VII Revelation.
- Final Fantasy VII Remake - Mettiti in posa con la Spada Potens mentre abbatti il Guardiano Scorpione!
- Final Fantasy VII Rebirth - Prega il pianeta nella Capitale Dimenticata mentre Sephiroth discende dall'alto.
- Final Fantasy VII Revelation - Sali a bordo della Hardy-Daytona e affronta la Diamond Weapon!
- Final Fantasy XIV: Evercold (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, PC)
- Borsa in collaborazione con Final Fantasy XIV - Disponibile solo nei giorni di apertura al pubblico.
- Meet and Greet con i personaggi - Un moguri e Alpha saranno presenti al Tokyo Game Show.
- Borsa in collaborazione con Final Fantasy VII Revelation - Disponibile solo nei giorni di apertura al pubblico.
- Final Fantasy Resonance (PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch, PC) Pannello Pixel Art - Sarà esposto un enorme pannello raffigurante la pixel art dei personaggi di Final Fantasy Resonance. I partecipanti potranno anche prendere parte alla campagna online trova le differenze ritirando un opuscolo presso lo stand Square Enix e confrontando l'illustrazione all'interno con quella sul pannello.
Si conclude con la saga di Nomura, Kingdom Hearts:
- Kingdom Hearts Collection [I ~ III] (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)
- Kingdom Hearts IV (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)
Ricordiamo infine che Kingdom Hearts 4 avrà un numero limitato di mondi, ma saranno più dettagliati.