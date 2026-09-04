La prima patch di The Blood of Dawnwalker è ora disponibile

Perlomeno, Rebel Wolves non demorde e ha ora pubblicato un aggiornamento correttivo per The Blood of Dawnwalker.

The Blood of Dawnwalker ha convinto la critica di tutto il mondo e ha ottenuto recensioni positive anche su Steam da parte dei giocatori, ma ovviamente - come sempre più spesso accade - al lancio ci sono ancora dei problemi.

Le novità della patch di The Blood of Dawnwalker

La patch in questione è la numero 1.0.2 e si tratta di una piccola correzione, ma anche per questo è arrivata velocemente. Dopotutto, il gioco è stato pubblicato il 3 settembre (ieri, rispetto al momento della scrittura), quindi è comprensibile che il team si sia focalizzato solo su poche priorità.

Questo update propone la correzione di tre bug, per iniziare:

Coen ora può parlare con Farks anche dopo aver ucciso tutti gli NPC attorno a lui

Lunka non si perde più mentre guida Coen durante il tutorial

Il fabbro Uriashi ora è in grado di creare una certa spada sacra

C'è poi una correzione specifica per la versione PC: "correzioni per la zona morta dei controller e problemi di input mentre si corre". Questo è tutto, ma Rebel Wolves promette che altri update sono in arrivo. "Continueremo ad apportare miglioramenti per far sì che possiate godervi The Blood of Dawnwalker in modo più confortevole", ha dichiarato lo sviluppatore. "Grazie per il vostro supporto e per la vostra pazienza."

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di The Blood of Dawnwalker.