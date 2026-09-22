The Blood of Dawnwalker presto aggiungerà un nuovo livello di difficoltà per chi non vuole combattere

La novità è stata presentata in un'intervista concessa a Eurogamer, dove il game director Konrad Tomaszkiewicz ha spiegato che l'attuale Story Mode verrà ripensato e spostato su un gradino superiore, assumendo un nuovo nome, mentre al suo posto arriverà una nuova modalità storia ancora più accessibile, dedicata a chi preferisce concentrarsi sulla trama e affrontare il gioco senza la pressione dei combattimenti.

Rebel Wolves ha svelato che The Blood of Dawnwalker riceverà a ottobre un nuovo livello di difficoltà pensato per "chi non vuole affrontare i combattimenti" . Arriverà con il primo grande aggiornamento del gioco e nasce dalle richieste di molti giocatori che desiderano un'esperienza più narrativa e meno impegnativa sul fronte dell'azione.

Più opzioni per tutti

"Introdurremo un ulteriore livello di difficoltà, ma più semplice, dato che in molti chiedono un'opzione più facile", ha affermato Tomaszkiewicz. "L'attuale modalità Storia avrà un livello di difficoltà diverso, la chiameremo 'Impegnativa' o qualcosa di simile, e aggiungeremo una nuova modalità Storia ancora più semplice, pensata per chi non vuole cimentarsi nel combattimento ma desidera soltanto seguire la trama e completare il gioco senza le sfide legate al gameplay."

Non è ancora chiaro come il gioco gestirà un livello di difficoltà che permette di ridurre o addirittura evitare gli scontri, ma Tomaszkiewicz ha lasciato intendere che il team sta valutando soluzioni che rendano l'avanzamento più fluido possibile. Parallelamente, Rebel Wolves sta lavorando a migliorare le prestazioni, soprattutto su PC, e a introdurre un sistema più naturale per fuggire dai combattimenti quando la situazione si fa troppo impegnativa.

Il resto dei contenuti previsti per la patch di ottobre non è ancora stato svelato, ma Rebel Wolves ha confermato che funzionalità come il New Game Plus sono già in programma, come parte di una roadmap per il supporto post-lancio più ampia.