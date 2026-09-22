Xbox presto potrebbe dare il via alla seconda ondata di licenziamenti, Blizzard e Halo Studios tra i team colpiti?

Ora The Information riferisce che Microsoft avrebbe informato internamente della volontà di procedere con centinaia di nuovi licenziamenti , accompagnati da una " consolidazione di diversi studi " sotto le etichette Xbox Game Studios, Bethesda, Activision e Blizzard.

Negli ultimi mesi Xbox è stata attraversata da una ristrutturazione profonda guidata dalla nuova CEO Asha Sharma , che sta ridisegnando la divisione per ridurre i costi e riallineare le priorità strategiche. Il cosiddetto "reset" di Xbox , oltre a una prima ondata di tagli al personale, ha portato alla fuoriuscita di Compulsion Games (South of Midnight) e Double Fine (Psychonauts 2, Keeper), tornati a essere studi indipendenti, e alla decisione di cedere Ninja Theory (Senua's Saga Hellblade) e Undead Labs (State of Decay).

Secondo un nuovo report di The Information, Xbox sarebbe pronta ad avviare una seconda ondata di licenziamenti già questa settimana, parte dei 3.200 tagli complessivi previsti entro la fine dell'anno fiscale in corso e che seguono i 1.600 già effettuati a luglio per la divisione gaming della compagnia.

Licenziamenti in Blizzard e il futuro di Halo

Dal report non è chiaro quali team verranno accorpati o ristrutturati, ma il quadro generale suggerisce una revisione profonda dell'organizzazione. Nella notte, però, sono arrivate ulteriori indiscrezioni da fonti di rilievo.

Asha Sharma, l'attuale CEO di Xbox

Jason Schreier di Bloomberg, nell'ultimo episodio del podcast 8-4 Play, ha dichiarato che dei licenziamenti presso Blizzard Entertainment sono "imminenti", nonostante l'ottima ricezione degli annunci di StarCraft, Diablo 5 e World of Warcraft: Forever. Blizzard era rimasta quasi del tutto esclusa dalla prima ondata, ma ora sembra destinata a essere colpita in maniera significativa.

Il giornalista di Windows Central Jez Corden, rispondendo su X alle domande insistenti dei fan, ha lasciato intendere che novità su Halo arriveranno molto presto e che qualcosa di "interessante" sta per essere annunciato. Le sue risposte, volutamente criptiche, hanno immediatamente acceso le speculazioni.

A queste si è aggiunto l'intervento su ResetEra dell'insider NateTheHate, che ha scritto: "Le notizie su Halo verranno percepite in modo diverso da persona a persona. I licenziamenti sono ovviamente una brutta cosa; ma per quanto riguarda il futuro della serie... le reazioni saranno molto variegate"

Una frase che sembra suggerire un doppio binario: sarebbero in arrivo dei tagli per il team di Halo, ma contestualmente potrebbe arrivare anche un annuncio sul futuro della serie, con novità che potrebbero risultare divisive per i fan.