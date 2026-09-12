Un nuovo StarCraft è stato annunciato da Blizzard con un trailer: sarà uno sparatutto open world

Blizzard ha finalmente svelato il nuovo StarCraft, confermando che il progetto al centro di rumor e indizi negli ultimi mesi è reale: si tratta di uno sparatutto open world, presentato con un trailer cinematografico durante la cerimonia d'apertura della BlizzCon 2026. L'entusiasmo è alle stelle, ma l'attesa sarà lunga: il lancio è previsto nel 2030.
Sul palco è salito Dan Hay, ex produttore di Far Cry, oggi alla guida del team incaricato di riportare in vita uno dei franchise più iconici di Blizzard. Hay ha raccontato il suo legame personale con la serie e come, dopo 25 anni, abbia finalmente ottenuto l'occasione di "riaccendere l'universo di StarCraft", guidando una squadra costruita con un unico obiettivo: riportare i giocatori in un mondo forgiato dalla guerra interstellare.
Il primo trailer ufficiale
Il trailer mostrato è interamente in CGI e mette in chiaro i toni del progetto. Un generale arringa le truppe, mentre una giovane recluta attraversa l'intero percorso di addestramento: guadagna gradi, equipaggiamento e un massiccio esoscheletro da combattimento. La guerra, però, è spietata. La sequenza culmina con una missione su un pianeta alieno, dove il soldato e la sua squadra affrontano creature fluttuanti e l'avanzata degli Zerg. Il combattimento è brutale e si chiude con un colpo di scena: il protagonista muore, il suo sangue scorre nella grata e il suo distintivo viene gettato in un mucchio di altri, evocando un mondo spietato e un conflitto che divora vite senza tregua.
La descrizione del trailer ribadisce il tono epico: "I figli e le figlie del Dominio hanno risposto alla chiamata quando l'umanità aveva più bisogno di loro... Ora la chiamata arriva a te. Porta avanti la loro forza. A qualunque costo. Unisciti al Dominio."
Per ora i dettagli sono pochi. Il gioco, semplicemente intitolato StarCraft, viene definito da Hay come uno sparatutto open‑world dove tutto viene guadagnato sul campo, un'esperienza che vuole tornare alle radici della saga. Per saperne di più non resta che attendere i prossimi aggiornamenti.