Un nuovo StarCraft è stato annunciato da Blizzard con un trailer: sarà uno sparatutto open world

Blizzard ha finalmente svelato il nuovo StarCraft, confermando che il progetto al centro di rumor e indizi negli ultimi mesi è reale: si tratta di uno sparatutto open world, presentato con un trailer cinematografico durante la cerimonia d'apertura della BlizzCon 2026. L'entusiasmo è alle stelle, ma l'attesa sarà lunga: il lancio è previsto nel 2030.

Sul palco è salito Dan Hay, ex produttore di Far Cry, oggi alla guida del team incaricato di riportare in vita uno dei franchise più iconici di Blizzard. Hay ha raccontato il suo legame personale con la serie e come, dopo 25 anni, abbia finalmente ottenuto l'occasione di "riaccendere l'universo di StarCraft", guidando una squadra costruita con un unico obiettivo: riportare i giocatori in un mondo forgiato dalla guerra interstellare.