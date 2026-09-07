Il nuovo sparatutto di StarCraft sarebbe un gioco single player con storia "tipo Space Marine 2"

A quanto pare, lo sparatutto di StarCraft sarebbe incentrato sul gioco in singolo e con una base narrativa importante , in maniera simile ad altri sparatutto costruiti con una storia come elemento centrale.

Si tratta ancora di rumor, ma considerando l'insistenza con cui questo misterioso sparatutto di StarCraft emerge nelle voci di questi tempi si comincia a sospettare che qualcosa di vero possa esserci, e i dettagli in questo caso emergono da parte di un personaggio che ha dimostrato in passato dei collegamenti con l'ambiente di sviluppo Xbox.

Alcune nuove informazioni emergono sul presunto nuovo sparatutto di StarCraft che ricorre ormai in diverse voci di corridoio e potrebbe essere annunciato a breve: in questo caso è Jez Corden, giornalista di Windows Central, a riferire alcuni dettagli al riguardo, in particolare sulla sua struttura da gioco single player con storia "vicino a Space Marine 2" , come stile.

Uno sparatutto in terza persona, anche cooperativo?

"So da fonte attendibile che si tratta di un gioco con una trama per giocatore singolo", ha affermato Corden durante il suo podcast The Xbox Two, "Non voglio svelare troppo perché penso che siamo, diciamo, abbastanza vicini alla sua presentazione ufficiale".

In effetti, la BlizzCon 2026 è vicinissima, essendo fissata per il prossimo fine settimana del 12 e 13 settembre, e quella potrebbe essere l'occasione per un annuncio ufficiale sul gioco in questiome.

"A dire il vero, quello che ho visto era materiale in fase pre-alpha, ma c'erano scene animate, doppiaggio, grafica fotorealistica, o meglio, la grafica in stile Blizzard, ma non sembrava un gioco Blizzard come WarCraft, era una grafica di altissimo livello", ha riferito Corden nel podcast.

A quanto pare, il gioco sarebbe caratterizzato da "Combattimento in terza persona", dunque non sarebbe forse un FPS, e secondo la testimonianza ricorderebbe un po' Warhammer 40.000: Space Marine 2.

"Sono abbastanza sicuro che includerà elementi multigiocatore, proprio come Gears of War: E-Day, ma sarà una campagna narrativa per giocatore singolo e cooperativa a tutti gli effetti", ha riferito il giornalista di Windows Central.

Corden ha anche usato Far Cry come termine di paragone, per confermare la centralità della storia nell'esperienza del gioco. Dopo alcune voci sul fatto che un nuovo StarCraft potrebbe essere in sviluppo, di recente anche Blizzard sembrerebbe suggerirlo, dunque restiamo in attesa di ulteriori sviluppi sulla questione.