Un nuovo StarCraft arrivo? Ora anche Blizzard sembrerebbe suggerirlo, a pochi giorni dalla Blizzcon

Dopo il recente report secondo cui Blizzard starebbe lavorando a un nuovo progetto legato alla serie insieme al publisher coreano Nexon , nelle ultime ore i fan hanno individuato una serie di indizi che arrivano direttamente dal sito ufficiale del gioco. Il tempismo tra l'altro è molto sospetto, considerando che manca una settimana esatta dall'inizio della BlizzCon 2026 , la vetrina perfetta per presentare un possibile nuovo capitolo o uno spin-off della serie.

Tanti indizi nascosti nel sito ufficiale

Visitando il sito ufficiale di StarCraft, alcuni utenti hanno notato strani effetti visivi: glitch, distorsioni e anomalie, troppo frequenti per essere semplici errori. Di per sé non rivelano molto, ma è scavando nel codice del sito che emergono i segnali più interessanti. Qui sono stati trovati messaggi criptici, alcuni in chiaro e altri parzialmente oscurati, che sembrano rimandare a un seguito di StarCraft 2: Legacy of the Void.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Le comunicazioni citano elementi ben noti della lore, come una nave da trasporto Banshee, il mondo di frontiera Terran Roxara e il misterioso Theta Squadron. Una delle trasmissioni è datata 2575, circa settant'anni dopo gli eventi dell'ultimo capitolo della saga, suggerendo un possibile salto temporale nella narrazione.

Altri messaggi, più ordinari, parlano di tracciamento di forme di vita non identificate e dello stato medico di due pazienti. Tutti gli indizi emersi finora riguardano esclusivamente la fazione Terran, un dettaglio che potrebbe combaciare con le indiscrezioni degli ultimi anni: Blizzard starebbe infatti sviluppando uno sparatutto ambientato nell'universo di StarCraft, guidato da Dan Hay, ex produttore di Far Cry. Nel 2024 lo studio aveva già confermato, tramite un annuncio di lavoro, l'esistenza di un "open-world shooter non ancora annunciato".

Con BlizzCon pronta a tornare il 12 settembre dopo tre anni di pausa, la community è convinta che il momento dell'annuncio sia vicino. Non possiamo affermare con certezza che si tratti di un nuovo capitolo, ma gli indizi suggeriscono chiaramente che qualcosa bolle in pentola.