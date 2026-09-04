BioEden, la recensione di un rilassante gestionale che ci invita ad aiutare i pianeti

In certi momenti BioEden sembra più un puzzle game che un gestionale. Nelle fasi avanzate viene spesso chiesto di liberare degli animali nell'ambiente risanato dai lunghi sforzi necessari per eliminare l'inquinamento, che ha reso il pianeta su cui ci troviamo un inferno di miasmi mefitici. Si inizia con delle cupole in cui costruire degli habitat artificiali per varie specie animali che, raggiungendo determinati requisiti, potranno essere liberate: oltre a pulire il territorio , bisogna anche dedicarsi al perfezionamento dei loro ambienti, aggiungendo vegetazione e cibo, nonché apparecchi che permettano di gestire temperatura e umidità. All'inizio si tratta semplicemente di piazzare la tana e seguire le indicazioni della scheda riepilogativa, ma verso la fine del gioco gli animali aumentano, gli habitat s'incrociano, lo spazio diventa sempre più esiguo e le necessità si diversificano. Quindi si passa molto tempo a spostare oggetti da una parte all'altra, cercando di creare l'equilibrio necessario per fare la felicità dei nostri ospiti, fino a poterli lasciare andare per il mondo, liberi di riprodursi e ripopolare il mondo. I problemi da affrontare sono molteplici, come quelli di posizionamento degli oggetti di regolazione, che possono influire su più animali, andando magari a migliorare l'habitat di uno, peggiorando quello di un altro. Niente di insormontabile, soprattutto quando si sono sbloccate abbastanza tecnologie dai vari alberi delle abilità, le cui risorse sono collegate ai punti ricerca ottenibili costruendo centri scientifici autonomi o collegati alle risorse naturali o archeologiche del pianeta.

Anticapitalista?

BioEden non vuole stressare in alcun modo il giocatore, cui propone un modello gestionale all'antitesi di quelli a cui siamo abituati. Di solito si parte da una situazione di carenza o assenza di materie prime e bisogna esplorare l'ambiente circostante per poterne individuare e sfruttare le risorse, allargandosi sempre di più e schiacciando eventuali concorrenti, sia economicamente, sia militarmente. In titoli più complessi, il comportamento del giocatore viene in qualche modo problematizzato, ma in linea di massima non è negoziabile e non vengono date grosse alternative, almeno non tali da ribaltare la retorica che emerge dal modello stesso.

BioEden fa parte di un filone emerso negli ultimi anni, molto critico verso quelle che vengono viste come simulazioni di turbo capitalismo distruttivo, impregnate della filosofia della crescita infinita che va rivelandosi sempre più dannosa a livello globale. Pensate a Factorio e Satisfactory per avere un paio di esempi. Nel titolo di Broken Arms Games dobbiamo proprio rimediare ai disastri causati dall'illusione di poter sfruttare senza limiti i pianeti, seguendo nel caso le direttive di un collettivo galattico che si occupa di salvare quelli resi inabitabili dagli eccessi delle specie dotate di favella. Non che manchi la ricerca e l'estrazione delle risorse, ma il tutto viene riletto in una chiave molto diversa da quella tradizionale.

Ad esempio, parlando di costruzione degli edifici, il punto di partenza è lo stesso: abbiamo sicuramente bisogno di fonti d'energia, come centrali solari o turbine eoliche e non possiamo vivere senza acqua pulita, ma ogni struttura che costruiamo ha un impatto sul pianeta e, a parte alcuni edifici fissi, che servono per alimentare gli altri, il giocatore è chiamato a riciclare in continuazione ciò che crea, lasciando l'essenziale, così da ripulire l'ambiente dal suo passaggio, tanto che verso la fine del gioco la mappa apparirà vuota, sia dall'inquinamento, sia dalla nostra presenza.

Creare gli habitat è questione di pochi click

L'obiettivo, quindi, non è colonizzare, ma ripristinare e sparire, svolgendo le missioni che ci vengono date dal collettivo e dalla fazione scelta all'inizio del gioco. Da quest'ultima dipendono alcuni fattori come gli animali disponibili, bonus su ricerca o stoccaggio delle risorse e, chiaramente, le missioni di fazione, ma il gameplay rimane comunque incentrato sul costruire per cercare giacimenti, aree da bonificare e siti da studiare, per sbloccare nuovi strumenti, quindi ripulire il tutto godendosi il risultato. Un po' come accadeva in Terra Nil, un gioco a cui BioEden sembra guardare molto da vicino.