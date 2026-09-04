La trilogia di Final Fantasy 7 avrà una Complete Edition con tutti i giochi: costa 77.777 Yen (sono tanti)

Final Fantasy 7 Revelation è in arrivo il prossimo anno e per molti giocatori significa che è forse arrivato il momento di recuperare l'intera saga remake. Ovviamente sarebbe comodo poter comprare un'edizione unica, che includa tutti i giochi (e anche i futuri DLC di Revelation).

Square Enix ha pensato a questo e ha realizzato una Complete Edition, che però sarà disponibile solo in Giappone e costerà molto.