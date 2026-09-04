La trilogia di Final Fantasy 7 avrà una Complete Edition con tutti i giochi: costa 77.777 Yen (sono tanti)

Final Fantasy 7 Revelation è in arrivo il prossimo anno e per molti giocatori significa che è forse arrivato il momento di recuperare l'intera saga remake. Ovviamente sarebbe comodo poter comprare un'edizione unica, che includa tutti i giochi (e anche i futuri DLC di Revelation).
Square Enix ha pensato a questo e ha realizzato una Complete Edition, che però sarà disponibile solo in Giappone e costerà molto.
La Complete Edition della trilogia di Final Fantasy 7 Remake
Precisamente, l'edizione completa della trilogia costerà 77.777 Yen, una cifra che fa sorridere fino a quando non ci si rende conto che sono circa 428€. Cosa è incluso per arrivare a tale prezzo? Potete vederlo nell'immagine qui sotto.
Si tratta in pratica di una Collector's Edition di Final Fantasy 7 Revelation, con l'aggiunta di FF 7 Remake Intergrade e FF 7 Rebirth. Inoltre, propone delle custodie in metallo per i giochi, un portachiavi con il design retro di Cloud, un display in acrilico con dischi da esposizione (non includono nulla al proprio interno, sono solo di bellezza) e alcuni DLC, compresi i 2 DLC della storia di Revelation.
Questa edizione è stata annunciata solo per il Giappone, ma la Collector's Edition di Final Fantasy 7 Revelation sarà disponibile anche in Occidente, comprendendo anche un artbook, un CD con una selezione di tracce musicali, la statua dei tre personaggi e i bonus digitali di Revelation.
Ricordiamo infine che Final Fantasy 7 Revelation ha finalmente una data d'uscita e un nuovo video gameplay.