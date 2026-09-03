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Final Fantasy 7 Revelation avrà 2 DLC della storia: ecco quali sono e quando arriveranno

Allo State of Play di settembre 2026 abbiamo avuto modo di vedere in azione Final Fantasy 7 Revelation e scoprire tramite Steam che il gioco avrà due diversi DLC.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   03/09/2026
Vincent in Final Fantasy 7 Revelation
Final Fantasy VII Revelation
Final Fantasy VII Revelation
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In occasione dello State of Play, Sony ha mostrato al mondo il nuovo trailer di Final Fantasy 7 Revelation, ma non ha indicato un dettaglio interessante: ci sarà uno Story Expansion Pass che proporrà due DLC della storia.

Vediamo quali sono e quando arriveranno.

I DLC di Final Fantasy 7 Revelation

Final Fantasy 7 Revelation proporrà 2 DLC della storia:

  • DLC della storia 1: Sephiroth
  • DLC della storia 2: Vincent & the Turks
Gli oggetti aggiuntivi per Final Fantasy 7 Revelation
Gli oggetti aggiuntivi per Final Fantasy 7 Revelation

Il periodo di uscita è per ora fissato tra la fine del 2027 e la primavera 2028, ovvero entro un anno dalla pubblicazione del videogioco. Entrambi i contenuti racconteranno storie extra, non fondamentali per comprendere e apprezzare il gioco base, ma utili per scoprire di più su personaggi indicati.

Final Fantasy 7 Revelation ha finalmente una data d'uscita e un nuovo video gameplay Final Fantasy 7 Revelation ha finalmente una data d'uscita e un nuovo video gameplay

Lo Story Expansion Pass include anche degli oggetti aggiuntivi che saranno disponibili sin dal lancio di Final Fantasy 7 Revelation:

  • Accessorio: Collana restitutiva (un accessorio che fa recuperare qualche PV quando si sconfigge un nemico
  • Kit per l'avventura (un set contenente degli oggetti utili per l'inizio della tua avventura)

Vi ricordiamo infine che è in arrivo oggi la demo di Final Fantasy Resonance.

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