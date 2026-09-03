Final Fantasy 7 Revelation avrà 2 DLC della storia: ecco quali sono e quando arriveranno

In occasione dello State of Play, Sony ha mostrato al mondo il nuovo trailer di Final Fantasy 7 Revelation, ma non ha indicato un dettaglio interessante: ci sarà uno Story Expansion Pass che proporrà due DLC della storia.
Vediamo quali sono e quando arriveranno.
I DLC di Final Fantasy 7 Revelation
Final Fantasy 7 Revelation proporrà 2 DLC della storia:
- DLC della storia 1: Sephiroth
- DLC della storia 2: Vincent & the Turks
Il periodo di uscita è per ora fissato tra la fine del 2027 e la primavera 2028, ovvero entro un anno dalla pubblicazione del videogioco. Entrambi i contenuti racconteranno storie extra, non fondamentali per comprendere e apprezzare il gioco base, ma utili per scoprire di più su personaggi indicati.
Lo Story Expansion Pass include anche degli oggetti aggiuntivi che saranno disponibili sin dal lancio di Final Fantasy 7 Revelation:
- Accessorio: Collana restitutiva (un accessorio che fa recuperare qualche PV quando si sconfigge un nemico
- Kit per l'avventura (un set contenente degli oggetti utili per l'inizio della tua avventura)
Vi ricordiamo infine che è in arrivo oggi la demo di Final Fantasy Resonance.