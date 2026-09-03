Le cuffie da gaming Logitech G Pro X SE sono in promozione su Amazon: risparmi il 30% + 10€

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo delle cuffie da gaming Logitech G Pro X SE: l'offerta prevede uno sconto attivo del 30% al quale è possibile aggiungere un ulteriore sconto di 10€ spuntando sulla voce relativa al coupon sotto al prezzo, il costo finale sarà dunque di 59,99€. Puoi acquistare le cuffie direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui sotto: Le Logitech G Pro X SE offrono un'esperienza audio precisa e comunicazioni vocali di qualità. Il microfono staccabile da 6 mm integra la tecnologia Blue VO!CE, che interviene in tempo reale con funzioni come riduzione del rumore e compressione, contribuendo a rendere la voce più chiara durante le sessioni di gioco.