Valor Mortis esce tra meno di un mese: prenota la tua copia PlayStation 5 direttamente su Amazon

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Valor Mortis per PlayStation 5 al prezzo finale d'acquisto di 39,99€. Prenota il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Valor Mortis è un soulslike d'azione in prima persona sviluppato dai creatori di Ghostrunner, ambientato in una versione alternativa del XIX secolo.
Il giocatore veste i panni di un ex soldato dell'esercito di Napoleone che, dopo essere risorto dalla morte, si ritrova coinvolto in una vicenda fatta di poteri sovrannaturali, mostri terrificanti e segreti da svelare. Il sistema di combattimento ruota attorno a parate, scatti e colpi di grazia, offrendo diverse armi da utilizzare contro i nemici.
Ulteriori dettagli sul gioco
Ogni morte rappresenta inoltre un'opportunità per diventare più forte: il protagonista può sfruttare il proprio potere per potenziare gli attacchi e sbloccare nuove abilità sovrannaturali da utilizzare durante gli scontri. L'avventura si svolge in un campo di battaglia segnato dalle conseguenze di una guerra infinita, che ha corrotto il paesaggio.
La maggiore mobilità del protagonista permette di esplorare l'ambiente, superare gli abomini legati alla Guardia eterna di Napoleone e individuare segreti capaci di aumentare le possibilità di sopravvivenza. La storia intreccia inoltre figure storiche, horror e sovrannaturale.