Valor Mortis esce tra meno di un mese: prenota la tua copia PlayStation 5 direttamente su Amazon

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Valor Mortis per PlayStation 5 al prezzo finale d'acquisto di 39,99€. Prenota il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Valor Mortis è un soulslike d'azione in prima persona sviluppato dai creatori di Ghostrunner, ambientato in una versione alternativa del XIX secolo.

Il giocatore veste i panni di un ex soldato dell'esercito di Napoleone che, dopo essere risorto dalla morte, si ritrova coinvolto in una vicenda fatta di poteri sovrannaturali, mostri terrificanti e segreti da svelare. Il sistema di combattimento ruota attorno a parate, scatti e colpi di grazia, offrendo diverse armi da utilizzare contro i nemici.