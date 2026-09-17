Valor Mortis cala di prezzo e annuncia un DLC narrativo per il 2027

One More Level, lo studio della serie Ghostrunner , ha comunicato che Valor Mortis uscirà a un prezzo inferiore rispetto a quanto inizialmente ipotizzabile per una produzione di questo tipo: 39,99 euro. Il gioco, un soulslike in prima persona ambientato tra le fila dell'esercito di Napoleone, mette il giocatore nei panni di un soldato resuscitato che dovrà affrontare mostri e misteri soprannaturali armato di poteri ultraterreni. L'uscita resta fissata per il 13 ottobre 2026.

Autunno affollato

In un post pubblicato su X, gli sviluppatori hanno spiegato le ragioni dietro questa scelta. Da un lato ritengono che la qualità tecnica, la cura visiva e una campagna da circa venti ore giustifichino un posizionamento da titolo a prezzo pieno; dall'altro, riconoscono l'affollamento del periodo autunnale e la conseguente competizione per il tempo e il budget dei giocatori. Sul fronte dei preordini, il team ha dichiarato di preferire che i giocatori acquistino il gioco solo dopo aver avuto un quadro completo della qualità, della creatività e della cura riposta in Valor Mortis al momento del lancio.

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Accanto all'edizione standard arriverà anche una Deluxe Edition, proposta a 59,99 euro, che include un importante DLC narrativo ambientato nello stesso universo di gioco, previsto per il 2027. La stessa edizione comprende inoltre diversi pacchetti cosmetici disponibili da subito e fino al lancio del DLC, a partire dal set di skin per le armi ispirato alla Grande Armée napoleonica: pistola, spingarda, moschetto, claymore, rapier e sciabola; a cui se ne aggiungeranno altri tre, ancora da rivelare.

Gli sviluppatori hanno infine confermato che sono previsti diversi aggiornamenti gratuiti, pensati per ampliare nelle settimane e nei mesi successivi al lancio le modalità con cui vivere l'esperienza di Valor Mortis.