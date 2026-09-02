I giochi in uscita a settembre su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch 2

"Ondata di calore": tre parole che abbiamo imparato a sentire spesso in queste settimane e che stanno condizionando drammaticamente la nostra vita, e non soltanto quella. Questo settembre, tuttavia, assisteremo anche a un altro fenomeno per molti versi anomalo: un'ondata di uscite, concentrate in un mese che si pone come uno dei più ricchi di sempre. La lista dei giochi in arrivo da qui alle prossime settimane non è soltanto lunga, ma è anche straordinariamente ricca di spessore, qualità e aspettative: alcune sembra siano già state in parte tradite, vedi Onimusha: Way of the Sword; altre risultano fondamentalmente mantenute, come testimonia l'ambizioso The Blood of Dawnwalker. C'è tuttavia ancora parecchio da vedere e da scoprire: l'esclusiva di Marvel's Wolverine, le atmosfere di Fire Emblem: Fortune's Weave, gli spettacolari combattimenti di Control Resonant, la tensione di Silent Hill: Townfall e poi ancora le giocate al limite di EA Sports FC 27 e il ritorno di Geralt di Rivia con la remaster di The Witcher 3: Wild Hunt.

The Blood of Dawnwalker In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 3 settembre Il progetto d'esordio di Rebel Wolves non è magari l'action RPG estremamente rifinito che qualcuno sperava di vedere, ma ha un grande cuore e non perde occasione di dimostrarlo. In The Blood of Dawnwalker vestiamo i panni di Coen, un uomo che si ritrova trasformato in un Diurno: di giorno si muove come qualsiasi altro essere umano, mentre di notte diventa un vampiro. Una sequenza di combattimento di The Blood of Dawnwalker Sullo sfondo della Valle Sangora di un XIV secolo alternativo, in cui la piaga della Peste Nera ha determinato il ritorno di un'antica stirpe di mostri determinati a dominare il mondo, il protagonista del gioco ha un mese di tempo per salvare la sua famiglia dalle grinfie del potente e malvagio Brencis: una missione che richiederà abilità, crescita e consapevolezza. Avete letto la nostra recensione di The Blood of Dawnwalker?

Onimusha: Way of the Sword In uscita su PC, PS5, Xbox Series X|S e NSW2 il 4 settembre Passiamo da una sorprendente conferma e un'occasione clamorosamente mancata con Onimusha: Way of the Sword, l'atteso ritorno della serie Capcom che guarda sia al passato che al futuro, puntando a rinnovare la formula originale grazie all'introduzione di una struttura più ampia e moderna. L'obiettivo però non viene raggiunto proprio per via dell'approccio utilizzato dagli sviluppatori. Musashi affronta un nemico in Onimusha: Way of the Sword Se infatti l'avventura del leggendario Miyamoto Musashi contro i demoni Genma è in grado di immergerci in maniera brillante nelle atmosfere di un Giappone feudale alternativo, grazie soprattutto a un comparto tecnico e artistico notevolissimo, sul fronte del gameplay abbiamo da una parte un eccellente sistema di combattimento e dall'altra un'azione che tende a essere molto ripetitiva. Abbiamo parlato dei pregi e dei difetti del gioco nella nostra recensione di Onimusha: Way of the Sword.

Halloween: The Game In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S l'8 settembre Realizzato da IllFonic, già autrice di Friday the 13th: The Game e Predator: Hunting Grounds, in collaborazione con John Carpenter, Halloween: The Game ci riporta fra le strade di Haddonfield nel 1978, all'epoca della comparsa del misterioso e inarrestabile killer Michael Myers, per coinvolgerci in un'esperienza multiplayer asimmetrica che si rifà al classico Dead by Daylight e dare vita a scontri ad alta tensione fra il maniaco omicida e un gruppo di potenziali vittime. Michael Myers si prepara a terrorizzarci in Halloween: The Game La formula è quella che conosciamo: un giocatore controlla Myers, mentre altri quattro utenti si ritrovano a vestire i panni dei cosiddetti Eroi di Haddonfield, che devono utilizzare qualsiasi arma disponibile e collaborare per proteggere gli abitanti della città, cercando al contempo di non finire orrendamente ammazzati dalla furia dello psicopatico mascherato. Al comparto multiplayer si affianca però anche una campagna in single player, mostrata di recente con un trailer dedicato.

Hot Wheels Infinite Rush In uscita su PC, PS5, Xbox Series X|S e NSW2 il 10 settembre Milestone riporta sui nostri schermi le celebri automobiline Mattel per un'esperienza più ambiziosa del solito. Hot Wheels Infinite Rush punta infatti a consegnarci una struttura open world caratterizzata da quattro isole tematiche, ognuna ispirata a un set classico, e da una grande quantità di sfide con cui potremo cimentarci mentre sblocchiamo man mano nuove vetture. Una sequenza di gara in Hot Wheels Infinite Rush Il gioco ne include oltre centocinquanta, tutte estremamente fedeli alle controparti reali e suddivise in categorie che prediligono velocità, potenza, capacità di derapare ed equilibrio: dovremo imparare a padroneggiarle tutte per sconfiggere i Rush Master e diventare i piloti migliori in circolazione, con anche la possibilità di costruire i nostri tracciati e sfidare altri giocatori da tutto il mondo. Abbiamo provato Hot Wheels Infinite Rush lo scorso giugno.

Marvel's Wolverine In uscita su PS5 il 15 settembre La nuova esclusiva PlayStation firmata Insomniac abbandona per un momento i due Spider-Man e si lancia con entusiasmo in un territorio inedito, quello dei mutanti, sebbene in questo universo videoludico gli X-Men ancora non esistano. Marvel's Wolverine ci racconterà dunque della probabile nascita del super gruppo, pur concentrandosi sulle gesta di Logan nell'ambito di un action tanto spettacolare quanto sanguinolento. Il guerriero con gli artigli non dovrà infatti rinnegare sé stesso nel gioco né limitare la violenza di cui è capace, dando vita a combattimenti furiosi in cui gli smembramenti sono all'ordine del giorno. L'obiettivo, del resto, è quello di difendere gli altri mutanti dalle incursioni degli spietati mercenari cibernetici noti come Reavers, al soldo delle Trask Industries, incaricati di compiere veri e propri rastrellamenti. Dalle distese canadesi alle strade di Tokyo, passando per i luoghi più malfamati di Madripoor, durante la campagna del nuovo gioco su licenza di Insomniac Games ci troveremo a interagire con tanti comprimari di spessore e a confrontarci con figure ambigue come Mystica, Sabretooth e Nathaniel Essex, compagni di Logan nella squadra nota come Team X: quest'ultimo è il Mister Sinister dei fumetti, che peraltro verrà interpretato da Adam Driver nel film degli X-Men. Logan affronta alcuni nemici in Marvel's Wolverine Abbiamo provato Marvel's Wolverine alcune settimane fa, trovandoci di fronte un action solido e molto bello da vedere, impreziosito da un sistema di combattimento brillante e da una direzione che non mancherà di entusiasmare i fan del personaggio grazie a situazioni di grande impatto. Non mancano alcune perplessità, sia chiaro, ma la nuova esclusiva PS5 promette decisamente bene.

Fire Emblem: Fortune's Weave In uscita su NSW2 il 17 settembre Fire Emblem: Fortune's Weave è il nuovo capitolo dell'esclusiva Nintendo targata Intelligent Systems, che raccoglie l'eredità di Three Houses e prova a trasformarla in un'esperienza ancora più ricca, con una struttura che intreccia quattro protagonisti all'interno di altrettante campagne, viaggi nel tempo, gestione delle risorse e battaglie strategiche. Alcuni dei personaggi di Fire Emblem: Fortune's Weave La Dagda del futuro è stata conquistata dal dio demoniaco Balor, e così la dea Fortuna torna indietro di cinque anni, fino all'epoca dell'ultimo torneo dei gladiatori di Dagsion, nel tentativo di cambiare il corso degli eventi; il tutto nell'ambito di un'avventura che fa leva su di un impianto strategico di grande spessore, ricco di contenuti anche secondari e di personaggi da scoprire. Abbiamo provato Fire Emblem: Fortune's Weave di recente.

Control Resonant In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 24 settembre Il Remedy Connected Universe si arricchisce di un nuovo tassello con Control Resonant, action adventure RPG che fa seguito allo spettacolare action in stile metroidvania del 2019 e che tuttavia non si limita a riproporre quella stessa struttura in una veste migliorata, bensì rivoluziona tutto introducendo un nuovo protagonista (Dylan Faden, il fratello di Jesse) e un sistema di combattimento basato sugli scontri ravvicinati. Una scena d'azione di Control Resonant Dopo gli eventi dell'originale Control, infatti, una nuova forza oscura proveniente da un altro piano della realtà è riuscita a superare la barriera rappresentata dalla Oldest House e si è spinta fra le strade di Manhattan, corrompendo la città nel profondo e trasformando molti dei suoi abitanti in marionette al proprio servizio: sfruttando i poteri di Dylan e la sua arma modulare saremo in grado di sventare questa minaccia? Abbiamo visto in anteprima Control Resonant lo scorso marzo.

Silent Hill: Townfall In uscita su PC e PS5 il 24 settembre Dopo aver stabilito che Silent Hill non è un luogo preciso, espandendo in maniera notevole le potenzialità della serie horror, Konami ha affidato a Screen Burn la realizzazione di Silent Hill: Townfall, un nuovo episodio ambientato nell'isola scozzese fittizia di St. Amelia: il protagonista dell'avventura, Simon Ordell, si ritrova in questo luogo misterioso per... sistemare le cose. Il protagonista di Silent Hill: Townfall Caratterizzato da un'inedita visuale in prima persona, il gioco ci vedrà esplorare le strade nebbiose dell'isola mentre consultiamo un piccolo televisore portatile in grado di captare immagini, suoni e sequenze legati a quanto accaduto in passato, rilevando anche la presenza di creature raccapriccianti che sembrano determinate a bloccarci nella maniera più violenta possibile. Abbiamo provato Silent Hill: Townfall lo scorso luglio.

EA Sports FC 27 In uscita su PC, PS4, XOne, PS5, Xbox Series X|S, NSW e NSW2 il 25 settembre Archiviati i Mondiali 2026 e ripartiti i campionati, il calcio è tornato a coinvolgere milioni di appassionati ed EA Sports FC 27 punta ancora una volta a intercettare questo sentimento per consegnarci quella che ormai da diversi anni si pone come la simulazione di riferimento per i fan, con un'edizione ancora più completa sul piano del gameplay e dei contenuti. Una sequenza di EA Sports FC 27 Gli sviluppatori hanno provveduto a rifinire il già solido impianto apprezzato finora, intervenendo in particolare sulla gestione della fase offensiva e difensiva grazie a un approccio maggiormente votato alla libertà. Tuttavia la novità più rilevante sta nella tanto chiacchierata modalità open world The Grounds, in cui potremo scegliere un personaggio ed esplorare quartieri, partecipare a sfide e persino riabbracciare vecchi amici. Alcune settimane fa abbiamo visto in anteprima il gameplay di EA Sports FC 27, la modalità Carriera, Ultimate Team e The Grounds.