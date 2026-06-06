Il nuovo trailer di Halloween: The Game presenta il single player

Durante il Future Games Show è stato mostrato un nuovo trailer di Halloween: The Game dedicato alla modalità single player, che ci metterà nei panni del feroce assassino Michael Myers andando a ricreare gli eventi del primo film della saga.
Ci troveremo dunque a interpretare l'incarnazione del male assoluto mentre andiamo a caccia degli ignari cittadini di Haddonfield, che tuttavia a un certo punto si renderanno conto della minaccia che incombe e allerteranno le autorità perché provino a fermarci.
Proprio per questo motivo dovremo cercare di non farci individuare troppo in fretta, puntando a pianificare le nostre mosse e a muoverci nell'ombra laddove possibile, colpendo le nostre vittime quando meno se lo aspettano e mettendo in atto il nostro folle piano.
L'uscita di Halloween: The Game si avvicina ormai a grandi passi: l'horror di Illfonic sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dall'8 settembre.
L'esperienza multiplayer
Annunciato esattamente un anno fa, Halloween non si limiterà a proporre un'esperienza single player, bensì includerà un comparto multiplayer asimmetrico quattro-contro-uno sulla falsariga di classici come Dead by Daylight.
In questo caso, naturalmente, un giocatore andrà a controllare Michael Myers mentre gli altri quattro impersoneranno le sue potenziali vittime, spinte a organizzarsi e ingegnarsi nel tentativo di sopravvivere allo spietato killer.
Ad ogni modo, il loro obiettivo non sarà soltanto arrivare al termine della partita vivi, ma anche proteggere i residenti, organizzare l'evacuazione del quartiere e coordinare la risposta delle forze dell'ordine.
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