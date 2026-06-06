They Will Come è una specie di fiaba horror steampunk, annunciato con trailer e periodo di uscita

Game Pop Studios ha presentato il suo gioco di debutto, They Will Come, con un trailer in occasione del Future Games Show, mostrando vari elementi tra gameplay, ambientazione e storia e annunciando anche un periodo di uscita per il titolo in questione, che arriverà a luglio.
They Will Come è un'avventura in terza persona che racconta una specie di fiaba horror caratterizzata da una particolare ambientazione steampunk, con protagonista un ragazzino chiamato Benjamin alle prese con vari incubi nella forma di centinaia di automatroni inquietanti e decisamente aggressivi.
Diretto da Jeff Troutman, art director con grande esperienza presso Midway e Petroglyph, il gioco ci lancia all'interno di un mondo affascinante ma anche piuttosto oscuro, fatto di notevoli contrasti.
Tra steampunk, horror e robottoni
Ambientato a bordo dell'Endeavor, un enorme dirigibile che funge anche da stabilimento di produzione per centinaia di potenti automi, il gioco mette i giocatori nei panni dell'undicenne Benjamin, alle prese con una sorta di rivolta di un gruppo di cultisti con maschere da corvo, noti come i Wretched Ones.
Questi si impadroniscono della nave e prendono in ostaggio la famiglia di Benjamin, ma lui rifiuta di arrendersi e, armato di una fionda e sapendo che il gigantesco robot dormiente Talus attende da qualche parte nell'hangar sottostante, parte per salvare la sua famiglia e riprendere il controllo dell'Endeavor.
They Will Come immerge i giocatori nella tensione di ogni incontro mentre esplorano il vasto mondo continuo dell'Endeavor - i suoi hangar, passerelle, tunnel di manutenzione e ponti di osservazione - tutto territorio ostile.
"La furtività è lo strumento principale: muoviti nell'ombra, calcola attentamente i tuoi movimenti e usa gli enigmi ambientali e un piccolo esercito di automi in miniatura chiamati Embots per sopravvivere".
Talus, a corto di celle energetiche e incapace di muoversi senza l'aiuto di Benjamin, offre rifugio all'interno del suo petto cavo e, una volta ricaricato completamente, la possibilità di trasformare la preda in cacciatore.
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