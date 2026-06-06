They Will Come è una specie di fiaba horror steampunk, annunciato con trailer e periodo di uscita

They Will Come è un'avventura in terza persona che racconta una specie di fiaba horror caratterizzata da una particolare ambientazione steampunk , con protagonista un ragazzino chiamato Benjamin alle prese con vari incubi nella forma di centinaia di automatroni inquietanti e decisamente aggressivi.

Game Pop Studios ha presentato il suo gioco di debutto, They Will Come , con un trailer in occasione del Future Games Show, mostrando vari elementi tra gameplay, ambientazione e storia e annunciando anche un periodo di uscita per il titolo in questione, che arriverà a luglio.

Tra steampunk, horror e robottoni

Ambientato a bordo dell'Endeavor, un enorme dirigibile che funge anche da stabilimento di produzione per centinaia di potenti automi, il gioco mette i giocatori nei panni dell'undicenne Benjamin, alle prese con una sorta di rivolta di un gruppo di cultisti con maschere da corvo, noti come i Wretched Ones.

Questi si impadroniscono della nave e prendono in ostaggio la famiglia di Benjamin, ma lui rifiuta di arrendersi e, armato di una fionda e sapendo che il gigantesco robot dormiente Talus attende da qualche parte nell'hangar sottostante, parte per salvare la sua famiglia e riprendere il controllo dell'Endeavor.

They Will Come immerge i giocatori nella tensione di ogni incontro mentre esplorano il vasto mondo continuo dell'Endeavor - i suoi hangar, passerelle, tunnel di manutenzione e ponti di osservazione - tutto territorio ostile.

"La furtività è lo strumento principale: muoviti nell'ombra, calcola attentamente i tuoi movimenti e usa gli enigmi ambientali e un piccolo esercito di automi in miniatura chiamati Embots per sopravvivere".

Talus, a corto di celle energetiche e incapace di muoversi senza l'aiuto di Benjamin, offre rifugio all'interno del suo petto cavo e, una volta ricaricato completamente, la possibilità di trasformare la preda in cacciatore.