Hot Wheels Infinite Rush: Mattel e Milestone sfidano Forza Horizon

Il 2026 si sta rivelando un anno particolarmente intenso per Milestone. Dopo l'arrivo di Ride 6 e del consueto MotoGP 26, lo studio milanese ha pubblicato anche il remake di Screamer (ecco la nostra recensione), reinterpretazione moderna del classico arcade degli anni '90. Ma i progetti dell'azienda non si fermano qui: durante la Summer Game Fest è stato infatti annunciato Hot Wheels Infinite Rush, nuovo capitolo dedicato alla celebre linea di modellini Mattel.
Si tratta del terzo gioco sviluppato da Milestone basato sul marchio Hot Wheels, dopo il successo di Hot Wheels Unleashed e Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, usciti rispettivamente nel 2021 e nel 2023. Questo nuovo episodio si presenta con ambizioni ancora maggiori e arriverà il 24 settembre su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2, con la possibilità di accedere anticipatamente a partire dal 21 settembre.
Di recente abbiamo avuto l'opportunità di provarlo in anteprima presso gli studi milanesi di Milestone. Durante una sessione di circa mezz'ora abbiamo potuto mettere le mani su Hot Wheels Infinite Rush e farci una prima idea di ciò che il gioco potrà offrire agli appassionati della serie al momento del lancio.
Hot Wheels si dà al free roaming
La prima grande novità di Hot Wheels Infinite Rush è l'introduzione di una struttura open world che permetterà ai giocatori di esplorare quattro diverse isole: Wheelswood, Tentacle Bay, Gearville e Drifty Temple. Ognuna sarà caratterizzata da un'identità visiva ben distinta. Durante la nostra prova abbiamo potuto visitare liberamente soltanto Wheelswood, un'area ispirata alle grandi metropoli americane, tra quartieri urbani e imponenti grattacieli.
Il mondo di gioco è ricco di attività sia principali che secondarie. L'obiettivo su ogni isola è partecipare ai vari eventi disponibili, che spaziano dalle gare tradizionali a sfide più particolari, fino ad arrivare ai boss locali. Il percorso culmina infatti nello scontro con il Rush Master, una delle quattro vetture che dominano le rispettive isole. Lo scopo finale sarà sconfiggerli tutti, per conquistare il titolo di unico e vero Rush Master.
Per riuscirci avremo a disposizione oltre 150 veicoli già al lancio, da organizzare nella propria Rush Squad. Questa sarà composta da quattro vetture, ognuna appartenente a una categoria specifica. Le Versatile sono adatte a qualsiasi situazione, le Speeder puntano tutto sulla velocità, le Drifter eccellono nelle manovre e nelle derapate, mentre le Titan privilegiano resistenza e potenza. Durante l'esplorazione sarà possibile passare istantaneamente da una vettura all'altra, scegliendo quella più adatta all'attività che si vuole affrontare. Alcune competizioni, tuttavia, saranno pensate appositamente per una determinata categoria di veicoli.
Milestone ha inoltre introdotto una buona varietà di modalità. Accanto alle classiche gare di velocità troviamo Eliminazione, una sorta di battaglia su quattro ruote dove bisogna eliminare gli avversari, Spacca-Tutto, che premia chi distrugge più elementi dello scenario, oltre a Tappe, Sfida di Derapate e l'immancabile Time Attack.
Non mancano neppure le attività secondarie. Durante la prova abbiamo affrontato una missione che richiedeva di consegnare un veicolo in una determinata zona subendo il minor numero possibile di danni e un'altra incentrata sulla distruzione di oggetti entro un limite di tempo per accumulare punti. Abbiamo inoltre provato una sfida Daredevil, che consiste nell'affrontare un veicolo speciale in un rapido duello uno contro uno: vincendo, è possibile aggiungere quella vettura alla propria collezione.
Tutte queste attività avranno un ruolo importante soprattutto per i completisti, che potranno collezionare sia le auto sia numerosi elementi cosmetici. Anche in Hot Wheels Infinite Rush la personalizzazione sarà particolarmente approfondita: oltre alle livree, sarà possibile modificare anche le ruote dei veicoli per la prima volta. Sul fronte delle prestazioni, ogni vettura potrà equipaggiare fino a quattro perk dedicati, anche se durante la nostra prova non abbiamo avuto modo di approfondire questo sistema. Tornerà infine anche il Track Builder, l'editor di piste già apprezzato nei capitoli precedenti. Secondo gli sviluppatori sarà ancora più ricco e versatile, consentendo ai giocatori di creare e condividere facilmente le proprie piste con la community.
La varietà ci è sembrata senza dubbio un punto di forza di Hot Wheels Infinite Rush, ma la nostra prova è stata troppo breve per capire se alla lunga ci potrebbero essere dei problemi dovuti alla troppa ripetitività delle attività presenti, cosa che potremo verificare soltanto nel gioco completo.
Un’esperienza arcade fin nel motore
L'essenza di Hot Wheels Infinite Rush risiede nel suo spirito arcade puro, che punta a riprodurre nel miglior modo possibile le corse esagerate e spettacolari delle iconiche automobiline Mattel. Il vasto mondo di Wheelswood appare coloratissimo e caratterizzato da quel tipico effetto "plasticoso": pali della luce, alberi e siepi rimbalzano quando ci finiamo contro, dando davvero l'impressione di trovarsi all'interno di un gigantesco diorama. A dominare il paesaggio sono poi le classiche piste arancioni delle Hot Wheels, che si intrecciano sopra la città e fungono non solo da tracciati spettacolari, ma anche da scorciatoie per attraversare rapidamente l'isola.
Chi ha giocato ai precedenti capitoli si sentirà subito a casa. I comandi restano familiari, tra derapate aggressive e turbo da gestire con attenzione. La differenza più evidente emerge però quando si passa da una categoria di veicoli all'altra. Le Speeder risultano leggerissime e velocissime, ma richiedono una certa precisione per essere controllate al meglio, mentre le Titan sacrificano parte della velocità in favore di una maggiore stabilità. Ogni categoria presenta inoltre peculiarità specifiche: le Titan, ad esempio, dispongono di una barra del turbo più ampia, ma se viene consumata completamente bloccherà il veicolo per alcuni secondi, cosa che non avviene con le altre tipologie di vetture.
A prescindere dal veicolo scelto, il sistema di guida ci è sembrato immediato e molto reattivo. I modelli di auto rispondono prontamente ai comandi e trasmettono costantemente la sensazione di avere il pieno controllo del mezzo. Ogni errore o incidente appare quindi come una conseguenza del proprio stile di guida piuttosto che di problemi tecnici o di risposta ai comandi.
La guida è stata pensata per adattarsi a diverse tipologie di giocatori. Saranno infatti presenti varie opzioni di accessibilità dedicate sia ai neofiti dei racing game sia ai più piccoli, così da rendere meno impegnative alcune sfide. Del resto, durante la nostra prova soltanto lo scontro con il boss dell'isola è riuscito davvero a metterci in difficoltà.
Si è trattato anche della sfida più spettacolare tra quelle provate. In questa gara uno contro uno affrontavamo la vettura più forte di Wheelswood lungo un tracciato che attraversava praticamente l'intera mappa, alternando le strade cittadine alle iconiche piste arancioni sospese nel vuoto. A un certo punto ci siamo ritrovati persino a correre a testa in giù mentre schivavamo ostacoli e cercavamo di sfruttare i punti di accelerazione sparsi lungo il percorso, capaci di fornire preziosi boost di velocità. Non siamo riusciti a vincere al primo tentativo, ma la gara si è rivelata estremamente divertente e coinvolgente.
La varietà delle attività presenti a Wheelswood lascia pensare a un gioco capace di soddisfare pubblici molto diversi. Oltre alle corse tradizionali, ci sono modalità che puntano tutto sulla distruzione dell'ambiente o sugli scontri diretti tra veicoli, offrendo alternative interessanti anche a chi non ama particolarmente le gare classiche.
Al lancio sarà presente anche una modalità multiplayer online per un massimo di 12 giocatori, limitata però agli eventi e alle gare principali, senza la possibilità di esplorare il mondo in free roaming insieme ad altri utenti. Non mancherà inoltre il multiplayer locale fino a quattro giocatori in split screen.
Il tempo trascorso con Hot Wheels Infinite Rush è stato limitato, ma sufficiente per mostrare un gioco di guida arcade intenzionato ad ampliare in modo significativo la formula dei precedenti capitoli. Le quattro isole esplorabili, la grande quantità di attività disponibili e le differenti categorie di veicoli contribuiscono a dare maggiore varietà all'esperienza, sperando che a lungo andare non diventi troppo ripetitivo. Il sistema di guida è immediato e divertente, mentre la personalizzazione di auto e tracciati appare ancora più ricca rispetto al passato. Pur senza introdurre idee particolarmente rivoluzionarie nelle attività provate, Infinite Rush sembra avere tutte le carte in regola per diventare un titolo molto divertente per gli appassionati delle celebri automobiline Mattel e per chi cerca un racing game spensierato e accessibile.
CERTEZZE
- Mondo aperto molto colorato e vario
- Quattro diversi tipi di vetture ognuna con le proprie particolarità
- Sistema di guida accessibile e intuitivo
DUBBI
- C'è il rischio che alla lunga le varie attività possano diventare ripetitive
- Da quanto visto al momento mancano idee davvero uniche
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