Hot Wheels Infinite Rush: Mattel e Milestone sfidano Forza Horizon

Di recente abbiamo avuto l'opportunità di provarlo in anteprima presso gli studi milanesi di Milestone. Durante una sessione di circa mezz'ora abbiamo potuto mettere le mani su Hot Wheels Infinite Rush e farci una prima idea di ciò che il gioco potrà offrire agli appassionati della serie al momento del lancio.

Si tratta del terzo gioco sviluppato da Milestone basato sul marchio Hot Wheels, dopo il successo di Hot Wheels Unleashed e Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged , usciti rispettivamente nel 2021 e nel 2023. Questo nuovo episodio si presenta con ambizioni ancora maggiori e arriverà il 24 settembre su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2 , con la possibilità di accedere anticipatamente a partire dal 21 settembre.

Il 2026 si sta rivelando un anno particolarmente intenso per Milestone. Dopo l'arrivo di Ride 6 e del consueto MotoGP 26 , lo studio milanese ha pubblicato anche il remake di Screamer (ecco la nostra recensione ), reinterpretazione moderna del classico arcade degli anni '90. Ma i progetti dell'azienda non si fermano qui: durante la Summer Game Fest è stato infatti annunciato Hot Wheels Infinite Rush , nuovo capitolo dedicato alla celebre linea di modellini Mattel.

Hot Wheels si dà al free roaming

La prima grande novità di Hot Wheels Infinite Rush è l'introduzione di una struttura open world che permetterà ai giocatori di esplorare quattro diverse isole: Wheelswood, Tentacle Bay, Gearville e Drifty Temple. Ognuna sarà caratterizzata da un'identità visiva ben distinta. Durante la nostra prova abbiamo potuto visitare liberamente soltanto Wheelswood, un'area ispirata alle grandi metropoli americane, tra quartieri urbani e imponenti grattacieli.

Il mondo di gioco è ricco di attività sia principali che secondarie. L'obiettivo su ogni isola è partecipare ai vari eventi disponibili, che spaziano dalle gare tradizionali a sfide più particolari, fino ad arrivare ai boss locali. Il percorso culmina infatti nello scontro con il Rush Master, una delle quattro vetture che dominano le rispettive isole. Lo scopo finale sarà sconfiggerli tutti, per conquistare il titolo di unico e vero Rush Master.

Per riuscirci avremo a disposizione oltre 150 veicoli già al lancio, da organizzare nella propria Rush Squad. Questa sarà composta da quattro vetture, ognuna appartenente a una categoria specifica. Le Versatile sono adatte a qualsiasi situazione, le Speeder puntano tutto sulla velocità, le Drifter eccellono nelle manovre e nelle derapate, mentre le Titan privilegiano resistenza e potenza. Durante l'esplorazione sarà possibile passare istantaneamente da una vettura all'altra, scegliendo quella più adatta all'attività che si vuole affrontare. Alcune competizioni, tuttavia, saranno pensate appositamente per una determinata categoria di veicoli.

Il mondo di gioco è molto vasto e colorato

Milestone ha inoltre introdotto una buona varietà di modalità. Accanto alle classiche gare di velocità troviamo Eliminazione, una sorta di battaglia su quattro ruote dove bisogna eliminare gli avversari, Spacca-Tutto, che premia chi distrugge più elementi dello scenario, oltre a Tappe, Sfida di Derapate e l'immancabile Time Attack.

Non mancano neppure le attività secondarie. Durante la prova abbiamo affrontato una missione che richiedeva di consegnare un veicolo in una determinata zona subendo il minor numero possibile di danni e un'altra incentrata sulla distruzione di oggetti entro un limite di tempo per accumulare punti. Abbiamo inoltre provato una sfida Daredevil, che consiste nell'affrontare un veicolo speciale in un rapido duello uno contro uno: vincendo, è possibile aggiungere quella vettura alla propria collezione.

Le attività disponibili oltre alle classiche gare saranno davvero parecchie

Tutte queste attività avranno un ruolo importante soprattutto per i completisti, che potranno collezionare sia le auto sia numerosi elementi cosmetici. Anche in Hot Wheels Infinite Rush la personalizzazione sarà particolarmente approfondita: oltre alle livree, sarà possibile modificare anche le ruote dei veicoli per la prima volta. Sul fronte delle prestazioni, ogni vettura potrà equipaggiare fino a quattro perk dedicati, anche se durante la nostra prova non abbiamo avuto modo di approfondire questo sistema. Tornerà infine anche il Track Builder, l'editor di piste già apprezzato nei capitoli precedenti. Secondo gli sviluppatori sarà ancora più ricco e versatile, consentendo ai giocatori di creare e condividere facilmente le proprie piste con la community.

La varietà ci è sembrata senza dubbio un punto di forza di Hot Wheels Infinite Rush, ma la nostra prova è stata troppo breve per capire se alla lunga ci potrebbero essere dei problemi dovuti alla troppa ripetitività delle attività presenti, cosa che potremo verificare soltanto nel gioco completo.