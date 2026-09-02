Huawei presenta MatePad Pro 12 e FreeBuds Neo: nuovo tablet OLED e auricolari con audio lossless

Huawei amplia la propria offerta con MatePad Pro 12 e FreeBuds Neo, due prodotti destinati rispettivamente alla produttività e all'intrattenimento audio. Il tablet adotta un pannello Flexible OLED PaperMatte da 12 pollici, con risoluzione di 3.036 x 1.952 pixel, luminosità fino a 1.600 nit, contrasto di 2.000.000:1 e cornici da 3,55 mm. Il rapporto schermo-superficie raggiunge il 93%, mentre l'incisione antiriflesso su scala nanometrica migliora ulteriormente la leggibilità. Huawei indica un incremento del 30% nella resa antiriflesso rispetto al MatePad Pro 12,2 del 2025. La struttura unibody in metallo misura appena 4,7 mm di spessore e pesa 454 grammi.

Batteria e struttura del nuovo tablet Huawei Sul fronte costruttivo, il dispositivo utilizza acciaio ad alta resistenza e travi interne di supporto, con una resistenza alla flessione aumentata del 50%. La scheda madre è posizionata centralmente e il sistema di raffreddamento integra una camera di vapore a doppio strato, con capacità dissipante migliorata del 30% e area interessata cresciuta del 60%. Huawei nova 16s e nova 16s Pro puntano su fotocamere avanzate e batterie da 7.000 mAh: presentati a IFA 2026 La batteria da 10.400 mAh garantisce fino a 14,7 ore di riproduzione video locale e supporta la ricarica SuperCharge a 66 W, oltre alla ricarica inversa a 40 W.