Huawei presenta MatePad Pro 12 e FreeBuds Neo: nuovo tablet OLED e auricolari con audio lossless

Huawei amplia la propria offerta con MatePad Pro 12 e FreeBuds Neo, due prodotti destinati rispettivamente alla produttività e all'intrattenimento audio. Il tablet adotta un pannello Flexible OLED PaperMatte da 12 pollici, con risoluzione di 3.036 x 1.952 pixel, luminosità fino a 1.600 nit, contrasto di 2.000.000:1 e cornici da 3,55 mm.
Il rapporto schermo-superficie raggiunge il 93%, mentre l'incisione antiriflesso su scala nanometrica migliora ulteriormente la leggibilità. Huawei indica un incremento del 30% nella resa antiriflesso rispetto al MatePad Pro 12,2 del 2025. La struttura unibody in metallo misura appena 4,7 mm di spessore e pesa 454 grammi.
Batteria e struttura del nuovo tablet Huawei
Sul fronte costruttivo, il dispositivo utilizza acciaio ad alta resistenza e travi interne di supporto, con una resistenza alla flessione aumentata del 50%. La scheda madre è posizionata centralmente e il sistema di raffreddamento integra una camera di vapore a doppio strato, con capacità dissipante migliorata del 30% e area interessata cresciuta del 60%.
La batteria da 10.400 mAh garantisce fino a 14,7 ore di riproduzione video locale e supporta la ricarica SuperCharge a 66 W, oltre alla ricarica inversa a 40 W.
Huawei presenta anche i FreeBuds Neo
I FreeBuds Neo adottano un design Light Mini Stem e una cancellazione del rumore full-band fino a 30 dB. L'architettura a doppio canale, il chip audio di terza generazione e la raccolta dei dati sul rumore fino a 400.000 volte al secondo contribuiscono alla gestione dell'ANC. La latenza dichiarata è di 8 microsecondi.
Gli auricolari supportano LDAC, audio ad alta risoluzione, trasmissione lossless fino a 2,3 Mbps e Unlimited Spatial Audio. Sono presenti anche il Turbo Driver, Huawei Audio Connect e la connessione tra sistemi operativi differenti. L'autonomia complessiva arriva a 40 ore.
Di seguito i prezzi dei singoli modelli per ogni tipologia di dispositivo:
- PaperMatte, 12 GB + 256 GB + Folio Cover: 1.199 €
- PaperMatte, 12 GB + 256 GB + Tastiera: 1.299 €
- PaperMatte, 12 GB + 512 GB + Tastiera: 1.449 €
- Huawei FreeBuds Neo: 129 €