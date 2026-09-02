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Il regista di Resident Evil svela quale mostro di RE Village gli ha causato "un attacco di panico"

Resident Evil Village include molti orrori, ma il regista del film ha ora svelato qual è il mostro che è stato in grado di causargli un "attacco di panico"

NOTIZIA di Marie Armondi   —   02/09/2026
Lady Dimitrescu di Resident Evil Village
Resident Evil Village
Resident Evil Village
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Il regista di Resident Evil - Zach Cregger - ha svelato qual è il mostro che, durante la sua partita a Village, è stato in grado di spaventarlo da morire.

Sebbene l'intera serie sia spaventosa, quella creatura lo ha davvero colpito.

Il commento del regista di Resident Evil

"Ho giocato a [Resident Evil: Village] in VR e, da adulto, non mi è mai capitato di tirarmi indietro per la paura di fronte a nulla", ha spiegato Cregger durante uno speciale evento Q&A in cui sono stati proiettati i primi 30 minuti del nuovo film.

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"Ma giocare a Resident Evil 8 in VR... entri in quella casa delle bambole nel seminterrato, c'è quel manichino sul tavolo operatorio, poi ti addentri in quei passaggi bui e c'è questo bambino gigantesco che ti insegue nell'oscurità."

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"E i versi che fa sono fottutamente spaventosi, e io sono in VR, sono in garage e ho un vero e proprio attacco di panico", ha proseguito Cregger. "E per la prima volta nella mia vita da adulto, ho dovuto togliermelo e dire tipo: 'Mi prendo una pausa. Vado a mangiare delle caramelle o qualcosa del genere. E poi torno e ci riprovo.' Voglio dire, è davvero terrorizzante."

Ricordiamo che il film di Resident Evil include molti elementi ispirati ai giochi.

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