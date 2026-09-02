Il regista di Resident Evil svela quale mostro di RE Village gli ha causato "un attacco di panico"

Il regista di Resident Evil - Zach Cregger - ha svelato qual è il mostro che, durante la sua partita a Village, è stato in grado di spaventarlo da morire.
Sebbene l'intera serie sia spaventosa, quella creatura lo ha davvero colpito.
Il commento del regista di Resident Evil
"Ho giocato a [Resident Evil: Village] in VR e, da adulto, non mi è mai capitato di tirarmi indietro per la paura di fronte a nulla", ha spiegato Cregger durante uno speciale evento Q&A in cui sono stati proiettati i primi 30 minuti del nuovo film.
"Ma giocare a Resident Evil 8 in VR... entri in quella casa delle bambole nel seminterrato, c'è quel manichino sul tavolo operatorio, poi ti addentri in quei passaggi bui e c'è questo bambino gigantesco che ti insegue nell'oscurità."
"E i versi che fa sono fottutamente spaventosi, e io sono in VR, sono in garage e ho un vero e proprio attacco di panico", ha proseguito Cregger. "E per la prima volta nella mia vita da adulto, ho dovuto togliermelo e dire tipo: 'Mi prendo una pausa. Vado a mangiare delle caramelle o qualcosa del genere. E poi torno e ci riprovo.' Voglio dire, è davvero terrorizzante."
Ricordiamo che il film di Resident Evil include molti elementi ispirati ai giochi.