Harry Potter e la Pietra Filosofale ha un primo trailer in italiano

Warner Bros. e HBO Max hanno pubblicato il primo trailer italiano di Harry Potter e la Pietra Filosofale, ovverosia la prima stagione dell'attesa serie televisiva basata sui romanzi di J.K. Rowling.

Rispetto al teaser d'annuncio, il nuovo video consente dunque di ascoltare le voci italiane dei vari personaggi, nonché di dare un'occhiata più approfondita a ciò che vedremo nella stagione iniziale di uno show destinato a tenerci compagnia per diversi anni.

Già confermata per la seconda stagione, la serie TV di Harry Potter punta a tradurre in maniera più fedele e approfondita le storie e i protagonisti dei libri della saga, sebbene alcune scelte di casting abbiano inevitabilmente fatto discutere.

Per il momento lo show non ha ancora una data di uscita ufficiale sulla piattaforma streaming HBO Max, ma il trailer promette un debutto in tempo per Natale: quale momento migliore per un progetto simile?