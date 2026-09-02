Harry Potter e la Pietra Filosofale ha un primo trailer in italiano

Warner Bros. e HBO Max hanno pubblicato il primo trailer italiano di Harry Potter e la Pietra Filosofale, ovverosia la prima stagione dell'attesa serie televisiva basata sui romanzi di J.K. Rowling.
Rispetto al teaser d'annuncio, il nuovo video consente dunque di ascoltare le voci italiane dei vari personaggi, nonché di dare un'occhiata più approfondita a ciò che vedremo nella stagione iniziale di uno show destinato a tenerci compagnia per diversi anni.
Già confermata per la seconda stagione, la serie TV di Harry Potter punta a tradurre in maniera più fedele e approfondita le storie e i protagonisti dei libri della saga, sebbene alcune scelte di casting abbiano inevitabilmente fatto discutere.
Per il momento lo show non ha ancora una data di uscita ufficiale sulla piattaforma streaming HBO Max, ma il trailer promette un debutto in tempo per Natale: quale momento migliore per un progetto simile?
Una produzione ambiziosa
Di recente il direttore della fotografia, Adriano Goldman, ha spiegato che girare la serie TV di Harry Potter è davvero difficile per via dell'età della maggior parte degli attori, che deve naturalmente andare a scuola durante il periodo delle riprese.
Per questo motivo la produzione ha allestito appunto una scuola temporanea all'interno dei Warner Bros. Studios di Leavesden, così che i giovanissimi membri del cast possano seguire le lezioni senza doversi recare presso i rispettivi istituti, riducendo così le tempistiche.