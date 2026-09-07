Nicolas Cage commenta la cancellazione di Spider-Noir dopo una sola stagione

Ovviamente i fan non hanno apprezzato la cosa, ma Nicolas Cage non è particolarmente scottato dalla scelta della piattaforma di streaming, sulla base di quanto ha dichiarato recentemente.

Come vi abbiamo già segnalato, Spider-Noir - la serie TV con Nicolas Cage come protagonista - è stata cancellata da Prime Video dopo una singola stagione , sebbene fosse stata nominata a 11 Emmy.

Le parole di Cage su Spider-Noir

"Per me una sola stagione è perfetta, avendo detto quello che volevo dire con questo Spider-Man pericoloso, innovativo e pop-art", ha dichiarato Cage a Deadline.

Il commento si allinea con quanto affermato da Cage quando Spider-Noir ha debuttato su Prime Video a maggio: l'attore aveva infatti descritto gli otto episodi come un progetto nato dalla passione, completo e autoconclusivo, piuttosto che come il primo capitolo di un franchise più ampio.

Ricordiamo che Sony sta ancora lavorando a nuovi progetti dello Spider-verso. Sony Pictures Animation si sta occupando di nuovi spinoff legati a Spider-Punk e Spider-Gwen, presentati al pubblico con i film di Spider-Man: Into the Spider-Verse e Spider-Man: Across the Spider-Verse. Non abbiamo dettagli precisi a riguardo, ma sappiamo che sono in sviluppo.

Ricordiamo poi che, nonostante il successo di Spider-Man: Brand New Day, Sony ha interrotto il suo Marvel Universe.