Daredevil: Rinascita si concluderà con la terza stagione su Disney+

Il destino della nuova serie televisiva alla fine è stato lo stesso dell'originale prodotta da Netflix , anch'essa durata soltanto tre stagioni, sebbene i piani originali fossero ben più ambiziosi.

Le riprese della Stagione 3 sarebbero ormai prossime alla conclusione, ma non è dato sapere chi si occuperà di completare il lavoro al posto di Scardapane, né Disney ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito alle motivazioni di questa controversa decisione.

Addio anche ai Defenders?

Tempo fa Disney ha reso Daredevil e i Defenders canonici nel Marvel Cinematic Universe, e nel corso della seconda stagione di Rinascita sono tornati alcuni personaggi che facevano parte del team, con ulteriori ritorni previsti nella Stagione 3.

La decisione di Disney potrebbe tuttavia aver posto nuovamente la parola fine sul supergruppo televisivo, il cui destino era strettamente legato a quello di Daredevil e il cui percorso, dunque, si concluderà presumibilmente nel corso del prossimo anno.

Considerata anche la recente cancellazione di Wonder Man nonostante il rinnovo già annunciato, sembra proprio che gli show televisivi dedicati agli eroi Marvel non stiano passando un buon momento.