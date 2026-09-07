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Palworld riceve l'aggiornamento 1.0.4 con nuove missioni e miglioramenti vari

Palworld ha ricevuto in queste ore il nuovo update 1.0.4 che sistema diversi aspetti del gioco, introducendo correzioni in vari ambiti, e aggiunge anche due missioni nuove.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   07/09/2026
Creature di Palworld
Palworld
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PocketPair ha pubblicato in queste ore l'aggiornamento 1.0.4 di Palworld, che introduce due nuove missioni e diversi miglioramenti e correzioni al gioco, all'interno del lungo percorso di evoluzione e supporto per il noto titolo del team giapponese.

L'identificativo dell'aggiornamento su console è 1.102.642, riassunto come update 1.0.4 in termini generali per il gioco: è un download importante sia per l'aggiustamento di vari elementi interni che per l'aggiunta di alcuni nuovi contenuti, che dimostrano come il supporto per Palworld sia sempre decisamente attivo.

Nel frattempo, Palworld dovrebbe aver superato i 30 milioni di copie vendute, tanto per dare un'idea delle dimensioni del fenomeno creato da PocketPair, avendo superato anche di recente 1 milione di giocatori contemporanei su Steam.

Due nuove missioni interessanti

Gli elementi di maggiore interesse per quanto riguarda l'aggiornamento 1.0.4 di Palworld sono le nuove sotto-missioni introdotte all'interno come nuovi contenuti giocabili, ovvero "Beyond Dimensions" e "From the Far Side of the Moon".

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La prima può essere ottenuta da un NPC che si trova al Fisherman's Point presso Mount Obsidian, mentre la seconda rappresenta un avanzamento nella linea di quest che si ottiene dopo aver concluso la precedente, "Beyond Dimensions".

Il gioco di carte di Palworld è stato preso di mira dai bagarini, su eBay prezzi fuori di testa per carte e box Il gioco di carte di Palworld è stato preso di mira dai bagarini, su eBay prezzi fuori di testa per carte e box

Oltre a queste, l'aggiornamento comporta le consuete novità per quanto riguarda aggiustamenti e miglioramenti vari al gioco, che procede nel suo lungo cammino di evoluzione strutturale.

Tra le novità ci sono alcuni aggiustamenti al bilanciamento, la sistemazione di alcune attività secondarie come la pesca, alcune variazioni in termini di oggetti che si possono ottenere durante le missioni e alcune correzioni al sistema di costruzione e all'esplorazione.

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