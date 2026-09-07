Palworld riceve l'aggiornamento 1.0.4 con nuove missioni e miglioramenti vari

PocketPair ha pubblicato in queste ore l'aggiornamento 1.0.4 di Palworld, che introduce due nuove missioni e diversi miglioramenti e correzioni al gioco, all'interno del lungo percorso di evoluzione e supporto per il noto titolo del team giapponese.

L'identificativo dell'aggiornamento su console è 1.102.642, riassunto come update 1.0.4 in termini generali per il gioco: è un download importante sia per l'aggiustamento di vari elementi interni che per l'aggiunta di alcuni nuovi contenuti, che dimostrano come il supporto per Palworld sia sempre decisamente attivo.

Nel frattempo, Palworld dovrebbe aver superato i 30 milioni di copie vendute, tanto per dare un'idea delle dimensioni del fenomeno creato da PocketPair, avendo superato anche di recente 1 milione di giocatori contemporanei su Steam.