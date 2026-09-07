Rhapsody in Scarlet presenta la sua canzone principale con un trailer in stile jazz

Emi Meyer all'opera

Il Main Theme di Rhapsody in Scarlet si intitola Cool/Hot ed è interpretata da Emi Meyer, una cantautrice e pianista americana di origini giapponesi specializzata proprio nel jazz, che in questo video si mostra in una mise perfettamente a tema con l'ambientazione di Rhapsody in Scarlet.

Nel video vediamo la Meyer cantare il pezzo accompagnata dalla musica di SOIL&"PIMP"SESSIONS, band formata da Shacho, Tabu Zombie, Josei, Akita Goldman, Takeshi Kurihara e Seiya Onasaka.

Come abbiamo visto la settimana scorsa, Rhapsody in Scarlet è il nuovo action adventure di Konami tra anni 20, jazz e strane creature annunciato per PC, PS5 e Xbox Series X|S da Konami.

Il video che avevamo visto in precedenza mostrava qualcosa sulla storia e metteva in evidenza il flessibile sistema di combattimento a base di combo, che permette ai giocatori di combinare magia e abilità di varie creature, adattando il proprio stile attraverso vari attacchi.

Nel nuovo trailer ci possiamo invece immergere totalmente nelle sue atmosfere jazz da New York anni 20.