Rhapsody in Scarlet presenta la sua canzone principale con un trailer in stile jazz

Tra le maggiori novità presentate da Konami durante il suo recente evento Press Play c'è sicuramente Rhapsody in Scarlet, un nuovo action adventure con elementi da RPG nipponico che si presenta caratterizzato da un notevole stile, che emerge chiaramente anche in questo nuovo trailer dedicato alla canzone principale della colonna sonora.
La strana ambientazione di Rhapsody in Scarlet ci porta in una New York alternativa degli anni 20, dove magia e bizzarre creature si mischiano nelle tipiche atmosfere dell'epoca del proibizionismo, il tutto accompagnato opportunamente da una bella colonna sonora che richiama le tonalità tipiche del jazz.
Proprio su quest'ultima si incentra il nuovo trailer, che si presenta come una sorta di videoclip musicale che mette insieme scene del gioco ad altre girate dal vivo con la cantante originale e la sua band mentre eseguono la canzone principale della colonna sonora.
Emi Meyer all'opera
Il Main Theme di Rhapsody in Scarlet si intitola Cool/Hot ed è interpretata da Emi Meyer, una cantautrice e pianista americana di origini giapponesi specializzata proprio nel jazz, che in questo video si mostra in una mise perfettamente a tema con l'ambientazione di Rhapsody in Scarlet.
Nel video vediamo la Meyer cantare il pezzo accompagnata dalla musica di SOIL&"PIMP"SESSIONS, band formata da Shacho, Tabu Zombie, Josei, Akita Goldman, Takeshi Kurihara e Seiya Onasaka.
Come abbiamo visto la settimana scorsa, Rhapsody in Scarlet è il nuovo action adventure di Konami tra anni 20, jazz e strane creature annunciato per PC, PS5 e Xbox Series X|S da Konami.
Il video che avevamo visto in precedenza mostrava qualcosa sulla storia e metteva in evidenza il flessibile sistema di combattimento a base di combo, che permette ai giocatori di combinare magia e abilità di varie creature, adattando il proprio stile attraverso vari attacchi.
Nel nuovo trailer ci possiamo invece immergere totalmente nelle sue atmosfere jazz da New York anni 20.