Pokémon, Fire Emblem e Persona sono tra i più attesi in Giappone, ma GTA 6 si avvicina

Famitsu ha svelato la più recente classifica dedicata ai videogiochi più attesi da parte dei suoi lettori. A dominare sono i nomi più scontati, considerando i gusti del mercato nipponico, ma GTA 6 sta salendo di posizione sempre più.

I dati di Famitsu

Ecco la classifica dei giochi più attesi:

[NS2] Pokémon Vento e Onda - 594 voti [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 472 voti [PS5] Persona 6 - 440 voti [NS2] Zelda: Ocarina of Time - 419 voti [PS5] Persona 4 Revival - 403 voti [PS5] Grand Theft Auto 6 - 241 voti [PS5] Final Fantasy 7 Revelation - 239 voti [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 228 voti [NS2] Xenoblade Genesis - 219 voti [NS2] Dragon Quest Monsters: The Withered World - 217 voti [PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter - 186 voti [NSW] Dragon Quest Monsters: The Withered World - 159 voti [NS2] Final Fantasy Resonance - 143 voti [NS2] Derby Stallion 2 - 135 voti [NS2] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 129 voti [PS5] Resident Evil Veronica - 127 voti [NSW] Genshin Impact - 119 voti [PS5] Ace Combat 8 - 106 voti [NSW] Final Fantasy Resonance - 101 voti [NSW] Gakkou de Atta Kowai Hanashi and Tsukikomori - 95 voti [NS2] The Duskbloods - 90 voti [PS5] Final Fantasy Resonance - 85 voti [NS2] Tales of Eternia Remastered - 76 voti [PS5] Stranger Than Heaven - 74 voti [NSW] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 66 voti [NS2] Trails in the Sky 2nd Chapter - Nintendo Switch 2 Edition - 60 voti [PS5] Dragon Quest Monsters: The Withered World - 58 voti [NS2] Final Fantasy 7 Revelation - 55 voti [NSW] Seifuku Kanojo 3 - 53 voti [PS5] Marvel's Wolverine - 51 voti

Pokémon, Fire Emblem e Persona dominano, seguiti da Zelda in quarta posizione, senza stupore: si tratta di alcune delle saghe più apprezzate dai giocatori giapponesi e non stupisce che siano in cima alla classifica. GTA 6, però, è in sesta posizione, avvicinandosi sempre di più alla parte alta della classifica.

GTA 6 batte persino Final Fantasy 7 Revelation, Xenoblade Genesis e Dragon Quest Monsters: The Withered World, altre tre saghe amatissime in Giappone. Ovviamente questi voti non possono essere usati per prevedere le vendite, ma rimangono un buon modo per farsi un'idea dei gusti di un pubblico molto diverso da quello italiano ed europeo.