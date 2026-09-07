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Pokémon, Fire Emblem e Persona sono tra i più attesi in Giappone, ma GTA 6 si avvicina

Secondo i nuovi dati giapponesi, i giocatori dell'arcipelago del Sol Levante attendono soprattutto delle saghe giapponesi, ma GTA 6 sta salendo di posizione.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   07/09/2026
Jason in GTA 6
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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Famitsu ha svelato la più recente classifica dedicata ai videogiochi più attesi da parte dei suoi lettori. A dominare sono i nomi più scontati, considerando i gusti del mercato nipponico, ma GTA 6 sta salendo di posizione sempre più.

Vediamo le informazioni condivise dalla testata giapponese.

I dati di Famitsu

Ecco la classifica dei giochi più attesi:

  1. [NS2] Pokémon Vento e Onda - 594 voti
  2. [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 472 voti
  3. [PS5] Persona 6 - 440 voti
  4. [NS2] Zelda: Ocarina of Time - 419 voti
  5. [PS5] Persona 4 Revival - 403 voti
  6. [PS5] Grand Theft Auto 6 - 241 voti
  7. [PS5] Final Fantasy 7 Revelation - 239 voti
  8. [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 228 voti
  9. [NS2] Xenoblade Genesis - 219 voti
  10. [NS2] Dragon Quest Monsters: The Withered World - 217 voti
  11. [PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter - 186 voti
  12. [NSW] Dragon Quest Monsters: The Withered World - 159 voti
  13. [NS2] Final Fantasy Resonance - 143 voti
  14. [NS2] Derby Stallion 2 - 135 voti
  15. [NS2] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 129 voti
  16. [PS5] Resident Evil Veronica - 127 voti
  17. [NSW] Genshin Impact - 119 voti
  18. [PS5] Ace Combat 8 - 106 voti
  19. [NSW] Final Fantasy Resonance - 101 voti
  20. [NSW] Gakkou de Atta Kowai Hanashi and Tsukikomori - 95 voti
  21. [NS2] The Duskbloods - 90 voti
  22. [PS5] Final Fantasy Resonance - 85 voti
  23. [NS2] Tales of Eternia Remastered - 76 voti
  24. [PS5] Stranger Than Heaven - 74 voti
  25. [NSW] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 66 voti
  26. [NS2] Trails in the Sky 2nd Chapter - Nintendo Switch 2 Edition - 60 voti
  27. [PS5] Dragon Quest Monsters: The Withered World - 58 voti
  28. [NS2] Final Fantasy 7 Revelation - 55 voti
  29. [NSW] Seifuku Kanojo 3 - 53 voti
  30. [PS5] Marvel's Wolverine - 51 voti

Pokémon, Fire Emblem e Persona dominano, seguiti da Zelda in quarta posizione, senza stupore: si tratta di alcune delle saghe più apprezzate dai giocatori giapponesi e non stupisce che siano in cima alla classifica. GTA 6, però, è in sesta posizione, avvicinandosi sempre di più alla parte alta della classifica.

Rockstar spiega perché in GTA 6 non si può andare in giro con le armi in mano come niente fosse Rockstar spiega perché in GTA 6 non si può andare in giro con le armi in mano come niente fosse

GTA 6 batte persino Final Fantasy 7 Revelation, Xenoblade Genesis e Dragon Quest Monsters: The Withered World, altre tre saghe amatissime in Giappone. Ovviamente questi voti non possono essere usati per prevedere le vendite, ma rimangono un buon modo per farsi un'idea dei gusti di un pubblico molto diverso da quello italiano ed europeo.

#Dati di Vendita #Classifica
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