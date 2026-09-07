Final Fantasy VII Revelation + Magic Card e Deluxe per PS5 è in preordine su Amazon

Su Amazon è attualmente possibile preordinare Final Fantasy VII Revelation per PS5 nella versione con Magic Card a 79,99 €. Per correttezza, ci teniamo a precisare che qualche giorno fa il prodotto era in sconto, mentre successivamente il prezzo è variato. A questo punto, spetterà a te valutare se procedere comunque con l'acquisto. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Stesso discorso per l'edizione Deluxe, preordinabile a 109,99 € tramite questo link o attraverso il box qui sotto. La versione per Xbox Series X costa 79,99 € e puoi preordinarla tramite questo link o attraverso il bottone sottostante. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per l'8 aprile 2027. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.