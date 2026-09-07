Final Fantasy VII Revelation + Magic Card e Deluxe per PS5 è in preordine su Amazon

Su Amazon è attualmente possibile preordinare Final Fantasy VII Revelation per PS5 nella versione con Magic Card a 79,99 €. Per correttezza, ci teniamo a precisare che qualche giorno fa il prodotto era in sconto, mentre successivamente il prezzo è variato. A questo punto, spetterà a te valutare se procedere comunque con l'acquisto. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Stesso discorso per l'edizione Deluxe, preordinabile a 109,99 € tramite questo link o attraverso il box qui sotto. La versione per Xbox Series X costa 79,99 € e puoi preordinarla tramite questo link o attraverso il bottone sottostante. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per l'8 aprile 2027. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un nuovo capitolo
Prima di tutto, l'edizione standard include anche una carta promozionale di Magic: The Gathering. La versione Deluxe, invece, include la carta promozionale, una copertina reversibile, la colonna sonora, Artbook e Steelbook. Si tratta dell'atteso capitolo finale che conclude la trilogia di Final Fantasy VII Remake. In questo caso, vestirai ancora una volta i panni di Cloud e dovrai esplorare, insieme ai suoi compagni, un vasto mondo a bordo dell'aeronave Highwind.
Quest'ultima sarà una delle novità incluse, oltre alla possibilità di passare da un membro all'altro della squadra tramite switch immediato. Tra le altre aggiunte troveremo il sistema STILE, che sostituisce le classi con quattro uniformi differenti: Guerriero, Mago Nero, Cavaliere e Invocatore. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.