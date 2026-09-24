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Final Fantasy 7 Revelation sarà più facile da platinare: il director dà alcuni dettagli

Naoki Hamaguchi ha confermato che Final Fantasy 7 Revelation sarà più semplice da platinare: vediamo in che modo esattamente.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   24/09/2026
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Final Fantasy VII Revelation
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Final Fantasy 7 Revelation sarà più semplice da platinare rispetto al precedente capitolo: questa è la promessa del director, dopo aver letto le opinioni in rete dei giocatori.

Ne ha parlato con AnimeNewsNetwork, sottolineando come solo il 2,6% dei giocatori di Rebirth abbia ottenuto tutti i trofei/obiettivi.

Le parole di Naoki Hamaguchi

Il director Naoki Hamaguchi ha dichiarato: "Per quanto riguarda il trofeo di platino di Rebirth - o meglio, per Rebirth in generale - c'è davvero tantissimo da fare. Ci sono tantissimi contenuti. Volevamo che i giocatori affrontassero tutti questi contenuti e li completassero al cento per cento. In un certo senso, la difficoltà era voluta fin dal principio."

"Quindi non voglio definirlo un errore di valutazione o altro, ma non ci aspettavamo nemmeno che così tante persone volessero ottenere il trofeo di platino. Penso sia stato questo ciò che abbiamo sottovalutato. Anche il battle director Teruki Endo ha visto [la reazione dei fan] e ha detto: 'Oh no! Mi dispiace tanto, me ne pento.'"

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"Al contrario, per Revelation, il trofeo di platino sarà più facile da conquistare. In termini di difficoltà, ci aspettiamo che il venti percento dei giocatori, o forse persino di più, riesca ad ottenerlo."

"Abbiamo molte cose interessanti anche per le battaglie [nel VR Combat Simulator]. Ad esempio, ci sono ovviamente battaglie per gruppi di tre persone, ma in ogni serie di scontri sarà possibile utilizzare ciascun personaggio una sola volta - quindi sarà interessante vedere come i giocatori gestiranno la cosa. Non si tratta solo del numero di battaglie presenti, ma del fatto che gli scontri stessi saranno divertenti. Credo che questa sia una lezione che abbiamo imparato da Rebirth: rendere i combattimenti piacevoli da giocare anziché semplicemente impegnativi."

Sappiamo poi che il team di Final Fantasy 7 Revelation sta cercando di rendere meno guidata l'avventura.

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