Nel film di Resident Evil, il T-Virus causa comportamenti unici negli zombie che non appaiono nei giochi

Le parole del regista di Resident Evil

"Non penso che violino le regole dei giochi, ma vedrete aspetti comportamentali unici nel modo in cui funziona il virus T che i giochi non mostrano", ha dichiarato Cregger. "È un elemento che mi piace davvero molto. Penso sia fantastico."

Cregger non vuole dare troppi dettagli poiché "è una sorta di spoiler", per questo non spiegherà esattamente quale creatura non presente nei giochi ha introdotto nel film, ma è soddisfatto del risultato.

"Ho ingaggiato molti performer fisici, come gli artisti del Cirque du Soleil, per simularlo, così da poter vedere come si sarebbe mosso e come avrebbe potuto fermarsi, ripartire e rotolare correttamente", ha spiegato Cregger. "È stato davvero divertente da approfondire e studiare, e riuscire alla fine a dargli vita è stato estremamente soddisfacente."

Segnaliamo infine che il regista di Resident Evil svela quale mostro di RE Village gli ha causato "un attacco di panico".