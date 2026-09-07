Xiaomi 17 con lenti Leica, batteria capiente e Snapdragon 8 Elite Gen 5 è al minimo storico

Su Amazon è attualmente disponibile lo smartphone Xiaomi 17 da 12+256 GB a 849,90 € rispetto al prezzo consigliato di 999,90 €, permettendoti di risparmiare il 15%. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Puoi selezionare la tua variante preferita cliccando direttamente sui box sottostanti: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Nuova era della fotografia mobile

Si tratta di uno smartphone che punta su un comparto fotografico evoluto, mantenendo un forte focus sull'esperienza multimediale, nonché sull'intelligenza artificiale con HyperOS 3. Il dispositivo è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 per ottime prestazioni, mentre la batteria ha una capacità di 6.330 mAh con supporto alla ricarica HyperCharge da 100 W e wireless da 50 W per una buona autonomia.

Xiaomi 17

La fotocamera principale è da 50 MP Light Hunter 950 con OIS, oltre a un teleobiettivo flottante da 50 MP e ultra-grandangolare da 50 MP, mentre la fotocamera anteriore è da 50 MP f/2,2. Nel complesso, si tratta di un prodotto molto valido, in grado di offrire buone prestazioni, un'autonomia convincente e un comparto fotografico soddisfacente. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.