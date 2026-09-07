La mod più popolare di The Blood of Dawnwalker semplifica molto la gestione del tempo

The Blood of Dawnwalker è un gioco di ruolo d'azione nel quale combattiamo nei panni di un giovane uomo che è diventato un Dawnwalker, ovvero un vampiro che di giorno ha le capacità di un umano e di notte quelle di un succhiasangue.
Il ciclo notte-giorno è al centro dell'opera e si basa sul fatto che ogni giornata è divisa in un numero limitato di slot temporali e ogni missione (così come l'acquisizione di nuove abilità avanzate) richiede di consumare uno o più slot. Questa scelta di design rende ogni decisione del giocatore più importante, ma non piace proprio a tutti.
Non stupisce quindi che una mod sia già venuta in soccorso per eliminare il "problema".
La mod di The Blood of Dawnwalker
La "Better Story Timer" Mod è già stata scaricata oltre 117.700 volte tramite Nexus Mods e rende la gestione del tempo molto più semplice.
Prima di tutto, la mod elimina il passaggio del tempo durante l'acquisizione di abilità, senza che questo abbia impatto sulle missioni dell'avventura. Inoltre, aumenta il tempo massimo per completare la missione principale da 30 a 90 giorni: si può modificare liberamente la cosa tramite un file .ini incluso nella mod.
Vengono poi aumentati gli slot della giornata, così da poter completare più attività prima che si passi al giorno successivo. In pratica, questi accomodamenti permettono di giocare senza quasi alcuno stress. Molti giocatori preferiscono non avere limitazioni in termini di tempo. Certo, questo modifica completamente il design del gioco e suggeriamo a tutti di dare un'opportunità a quanto realizzato dagli autori, ma è sempre una buona cosa quando vengono rese disponibili nuove modalità di gioco che permettono a tutti i tipi di persone di godersi un'opera a modo proprio.
Ovviamente la mod è disponibile solo su PC, quindi i giocatori console dovranno continuare a giocare secondo le regole di Rebel Wolves. Vi lasciamo infine alla nostra recensione di The Blood of Dawnwalker.