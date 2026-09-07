La mod più popolare di The Blood of Dawnwalker semplifica molto la gestione del tempo

The Blood of Dawnwalker è un gioco di ruolo d'azione nel quale combattiamo nei panni di un giovane uomo che è diventato un Dawnwalker, ovvero un vampiro che di giorno ha le capacità di un umano e di notte quelle di un succhiasangue.

Il ciclo notte-giorno è al centro dell'opera e si basa sul fatto che ogni giornata è divisa in un numero limitato di slot temporali e ogni missione (così come l'acquisizione di nuove abilità avanzate) richiede di consumare uno o più slot. Questa scelta di design rende ogni decisione del giocatore più importante, ma non piace proprio a tutti.

Non stupisce quindi che una mod sia già venuta in soccorso per eliminare il "problema".