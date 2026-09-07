Gallipoli ha un primo DLC gratis annunciato, sulla seconda battaglia di Gaza

Îl contenuto principale è dunque rappresentato dalla mappa di Ali Al Muntar , dove si è svolta la storica seconda battaglia di Gaza durante la Prima Guerra Mondiale, all'interno del fronte mediorientale dello scontro.

L'espansione ha la data di uscita fissata per il primo ottobre e sarà distribuita gratuitamente, all'interno del piano di contenuti previsti per il supporto post-lancio del gioco: fa parte della Seconda Spedizione per Gallipoli e include diverse novità, a partire dalla nuova mappa.

BlackMill Games ha annunciato il primo DLC gratuito in arrivo per Gallipoli , lo sparatutto in prima persona ad ambientazione storica sulla Prima Guerra Mondiale, e si tratta di un'espansione incentrata sulla Seconda Battaglia di Gaza del 1917 .

Carri armati, nuovi armi e altro

All'interno del DLC sono in arrivo anche nuove armi, altri preset come tempo ed eventi meteo da applicare alle mappe, la chat di prossimità e diversi altri contenuti anche come elementi cosmetici, a partire proprio dal nuovo scenario che espande le possibilità di scontro in Gallipoli.

Tra le maggiori novità emergono anche i carri armati, presenti per la prima volta con questa nuova aggiunta a questo capitolo, incrementando il realismo di alcune scene.

Gallipoli è il quarto gioco incentrato sulla Prima Guerra Mondiale da parte di BlackMill Games dopo Isonzo, Tannenberg e Verdun, ed è incentrato sullo scontro fra impero britannico e impero ottomano all'interno del primo conflitto globale e in particolare sulla battaglia di Gallipoli, rimasta emblematica nella sua tragicità.

Anche in questo caso si tratta di un titolo che pone l'accento, in particolare, sulla ricostruzione storica di armi, equipaggiamenti, ambientazioni e situazioni sul campo di battaglia.