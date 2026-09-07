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Destroy All Humans per Nintendo Switch 2 è al minimo storico e costa 6 € in meno

Tra le offerte di Amazon troviamo il gioco Destroy All Humans per Nintendo Switch 2 con grafica aggiornata, mondi più dettagliati e tanto divertimento.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   07/09/2026
Destroy All Humans per Nintendo Switch 2
Destroy All Humans! (Remake 2020)
Destroy All Humans! (Remake 2020)
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Se sei alla ricerca di un gioco d'azione, Destroy All Humans per Nintendo Switch 2 è attualmente su Amazon a 33,99 € rispetto al prezzo consigliato di 39,99 €, permettendoti di risparmiare circa 6 €. Si tratta quindi di un piccolo sconto. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'avventura divertente e rinnovata

Si tratta di un gioco d'azione dall'approccio satirico, incentrato su un'invasione aliena e con un gameplay altamente frenetico. La versione per Nintendo Switch 2 vanta una grafica migliorata, con shader aggiornati e supporto per la risoluzione Full HD fino a 1440p. Vestirai i panni dell'alieno Crypto-137 e dovrai raccogliere DNA umano. Sfrutterai quindi abilità psichiche e un vasto arsenale extraterrestre.

Destroy All Humans!
Destroy All Humans!

Se sei alla ricerca di un gioco dal divertimento assicurato, questa è l'opzione perfetta per te. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione del remake. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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