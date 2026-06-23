Destroy All Humans! sbarca su Nintendo Switch 2 con grafica aggiornata e uno sconto del 75% per chi possiede l'originale

L'action game Destroy All Humans! è ufficialmente disponibile anche su Nintendo Switch 2 . Il titolo, noto per il suo approccio satirico al tema dell'invasione aliena, arriva sulla console di Nintendo portando con sé diverse ottimizzazioni tecniche, per la gioia di chi deciderà di giocarci e anche di chi viene dalla versione Nintendo Switch.

Le novità della versione Nintendo Switch 2

Rispetto alle precedenti edizioni per console portatile, questa presenta una veste grafica migliorata, con ambientazioni più ricche di dettagli, shader aggiornati e il supporto per la risoluzione Full HD fino a 1440p.

Per quanto riguarda i contenuti, il gioco rimette gli utenti nei panni di Crypto-137, un alieno della razza Furon inviato sulla Terra negli anni '50 con l'obiettivo di raccogliere DNA umano. Il gameplay si basa sull'utilizzo di abilità psichiche e di un vasto arsenale extraterrestre. L'edizione per Nintendo Switch 2 include inoltre il DLC Skin Pack fin dal lancio, mettendo a disposizione dei giocatori diverse opzioni estetiche aggiuntive per il protagonista.

Il titolo è in vendita al prezzo di 39,99 euro. Contestualmente all'annuncio, sono state chiarite le politiche di aggiornamento per coloro che possiedono già il gioco sulla prima Nintendo Switch. Non è previsto un passaggio gratuito alla versione next-gen; tuttavia, gli attuali proprietari della versione Switch originale possono acquistare l'edizione per Switch 2 usufruendo di uno sconto del 75% sul prezzo di listino.