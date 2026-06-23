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Destroy All Humans! sbarca su Nintendo Switch 2 con grafica aggiornata e uno sconto del 75% per chi possiede l'originale

Il celebre titolo d'azione che simula un'invasione aliena è ora disponibile sull'ultima console di casa Nintendo.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   23/06/2026
Un alieno con la skin da clown
Destroy All Humans! (Remake 2020)
Destroy All Humans! (Remake 2020)

L'action game Destroy All Humans! è ufficialmente disponibile anche su Nintendo Switch 2. Il titolo, noto per il suo approccio satirico al tema dell'invasione aliena, arriva sulla console di Nintendo portando con sé diverse ottimizzazioni tecniche, per la gioia di chi deciderà di giocarci e anche di chi viene dalla versione Nintendo Switch.

Le novità della versione Nintendo Switch 2

Rispetto alle precedenti edizioni per console portatile, questa presenta una veste grafica migliorata, con ambientazioni più ricche di dettagli, shader aggiornati e il supporto per la risoluzione Full HD fino a 1440p.

Per quanto riguarda i contenuti, il gioco rimette gli utenti nei panni di Crypto-137, un alieno della razza Furon inviato sulla Terra negli anni '50 con l'obiettivo di raccogliere DNA umano. Il gameplay si basa sull'utilizzo di abilità psichiche e di un vasto arsenale extraterrestre. L'edizione per Nintendo Switch 2 include inoltre il DLC Skin Pack fin dal lancio, mettendo a disposizione dei giocatori diverse opzioni estetiche aggiuntive per il protagonista.

Disney Epic Mickey Rebrushed, Destroy All Humans! 1 e 2 arrivano su Nintendo Switch 2 Disney Epic Mickey Rebrushed, Destroy All Humans! 1 e 2 arrivano su Nintendo Switch 2

Il titolo è in vendita al prezzo di 39,99 euro. Contestualmente all'annuncio, sono state chiarite le politiche di aggiornamento per coloro che possiedono già il gioco sulla prima Nintendo Switch. Non è previsto un passaggio gratuito alla versione next-gen; tuttavia, gli attuali proprietari della versione Switch originale possono acquistare l'edizione per Switch 2 usufruendo di uno sconto del 75% sul prezzo di listino.

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