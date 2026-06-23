Dead or Alive 6 Last Round in prevendita su Instant Gaming: il picchiaduro è già scontato

Il ritorno sul ring della storica saga di picchiaduro targata Team Ninja è ormai alle porte. Dead or Alive 6 Last Round si appresta a sbarcare su PC e la piattaforma permette di assicurarsi la chiave digitale con un anticipo conveniente. Potete completare la prevendita cliccando sul box posizionato in questa pagina oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto . Rispetto al listino ufficiale di partenza fissato a 40,00€, lo store propone il gioco a una base di 27,89€ IVA esclusa, che si traduce in un prezzo finale di 34,03€ includendo l'aliquota italiana al 22%. Questo garantisce il 30% di sconto visibile a catalogo, equivalente a un risparmio del 14,93% sul prezzo complessivo.

L'evoluzione del combattimento firmato Team Ninja

Mancano appena due giorni all'uscita ufficiale del software, ma la particolarità di questa offerta risiede nella tutela garantita ai consumatori in fase di prenotazione. Qualora il prezzo di Dead or Alive 6 Last Round dovesse subire un ulteriore calo prima del lancio effettivo, la differenza vi verrà interamente rimborsata. Questo elimina il rischio di perdersi un affare dell'ultimo minuto, permettendo di riscattare il codice in anticipo per farsi trovare pronti al momento dell'apertura dei server.

Questa nuova iterazione promette di rifinire ulteriormente le dinamiche spettacolari che hanno reso celebre il franchise. Dead or Alive 6 Last Round introduce un comparto visivo aggiornato, capace di gestire dettagliati danni fisici sui lottatori e arene ancora più interattive e pericolose, piene di trappole ambientali, e include 5 personaggi arrivati via DLC nella versione originale. Il sistema di gioco mantiene l'iconico triangolo strategico basato su prese, colpi e proiezioni, ma lo arricchisce con meccaniche semplificate per i neofiti, senza però intaccare la profondità tecnica richiesta dagli utenti più esperti.