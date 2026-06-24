Preparatevi all'uscita di Dead or Alive 6 Last Round con le procedure per importare i dati dal gioco base

La procedura per mantenere i DLC varia leggermente in base alla piattaforma. Agli utenti Steam e Xbox basterà avviare Last Round utilizzando il proprio account di Dead or Alive 6 ; i giocatori Xbox dovranno inoltre scaricare manualmente i contenuti associati . Su PlayStation, invece, sarà prima necessario installare l'aggiornamento 1.23 sul gioco originale e solo successivamente aprire Last Round con il medesimo profilo.

Con l'imminente uscita di Dead or Alive 6 Last Round , il team di sviluppo Team Ninja ha diffuso le istruzioni dettagliate per permettere ai giocatori di trasferire i propri progressi e i costumi aggiuntivi dal gioco base alla nuova edizione.

Altre procedure

Risulta più immediato il trasferimento dei salvataggi: indipendentemente dalla piattaforma utilizzata, avviando Dead or Alive 6 il sistema rileverà in automatico i dati compatibili, permettendone l'esportazione.

Gli sviluppatori precisano che, per il corretto funzionamento, è necessario eliminare eventuali dati di Last Round preesistenti prima di avviare l'operazione. Viene inoltre sottolineato che il passaggio è a senso unico: i contenuti possono essere spostati dal gioco base a Last Round, ma non è possibile compiere il percorso inverso.

Team Ninja ha infine fornito una lista dettagliata degli elementi che non potranno essere trasferiti. Tra questi figurano i replay degli incontri, le impostazioni generali e dei costumi, le classifiche dei giocatori, i Livelli e i Punti Combattente, i Punti Giocatore, i frammenti di pattern e le statistiche relative ai record e alle tendenze di combattimento. Sul fronte dei contenuti aggiuntivi, non sarà possibile importare nella nuova versione i costumi dei personaggi Mai Shiranui e Kula Diamond, le modifiche al colore dei capelli e i Biglietti Premium precedentemente posseduti.