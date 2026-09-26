Silent Hill: Townfall, Control Resonant o EA Sports FC 27? Cosa giocherete questo fine settimana?

Cosa giocherete questo fine settimana? Immaginiamo che la risposta non sia semplice né scontata, vista l'abbondanza di giochi di grande spessore che sono usciti proprio negli ultimi giorni; per non parlare ovviamente delle uscite in arrivo a breve, che complicano ulteriormente le cose.

Innanzitutto è uscito Silent Hill: Townfall e, a quanto pare, è un gran bel titolo: gli sviluppatori di Screen Burn, già autori di esperienze come Stories Untold e Observation, sono riusciti a confezionare un survival horror di classe, ricco di idee brillanti e capace di miscelare al meglio le atmosfere della serie Konami con alcune interessanti novità.

Un discorso simile può essere fatto per Control Resonant, il nuovo capitolo della saga firmata Remedy Entertainment, che rispetto all'originale apposta numerosi cambiamenti andando a rivoluzionare il gameplay, ora più simile a quello di un frenetico hack & slash che non a uno sparatutto in terza persona.

A differenza dell'avventura di sua sorella, Jesse Faden, il viaggio di Dylan si svolge fra le strade di una Manhattan liberamente esplorabile, per quanto trasformata in un luogo oscuro e dalle architetture impossibili, in stile Inception, dall'invasione di una forza oscura e malvagia che corrompe l'anima delle persone e le trasforma in mostri.