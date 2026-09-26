Super Mario Galaxy 1 + 2 torna in vetta alla classifica eShop di Nintendo Switch

La classifica eShop di Nintendo Switch vede il ritorno di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 in prima posizione, con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom che deve accontentarsi del secondo posto e Super Mario Party Jamboree sull'ultimo gradino del podio.
Metroid Dread, che la settimana scorsa era riuscito ad agguantare la vetta della top 10, sembra aver momentaneamente esaurito il proprio slancio ed è infatti sceso in quarta posizione, con la Deluxe Edition di Minecraft Dungeons 2 a completare la top five.
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Super Mario Party Jamboree
- Metroid Dread
- Minecraft Dungeons 2 Deluxe Edition
- Super Mario Bros. Wonder
- Mario Kart 8 Deluxe
- Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
- Super Smash Bros. Ultimate
- The Legend of Zelda: Skyward Sword HD
Brutte notizie invece per Tomodachi Life: Una Vita da Sogno, che dopo aver passato diverse settimane al comando della classifica continua a perdere terreno: la settimana scorsa era sesto, ora si trova in ottava posizione.
La classifica dei giochi solo in digitale
Curiosamente la classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale presenta fondamentalmente gli stessi vincitori: Super Mario Galaxy 2, che lo scorso luglio ha visto il proprio Metascore cambiare dopo sedici anni, è infatti primo anche qui, con Well Dweller e Pokémon Rosso Fuoco a seguire.
- Super Mario Galaxy 2
- Well Dweller
- Pokémon Rosso Fuoco
- Disney Dreamlight Valley
- Pokémon Verde Foglia
- Graveyard Keeper 2
- Super Mario Galaxy
- Stardew Valley
- Deltarune
- Terraria