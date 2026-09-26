Super Mario Galaxy 1 + 2 torna in vetta alla classifica eShop di Nintendo Switch

Metroid Dread , che la settimana scorsa era riuscito ad agguantare la vetta della top 10, sembra aver momentaneamente esaurito il proprio slancio ed è infatti sceso in quarta posizione, con la Deluxe Edition di Minecraft Dungeons 2 a completare la top five.

La classifica dei giochi solo in digitale

Curiosamente la classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale presenta fondamentalmente gli stessi vincitori: Super Mario Galaxy 2, che lo scorso luglio ha visto il proprio Metascore cambiare dopo sedici anni, è infatti primo anche qui, con Well Dweller e Pokémon Rosso Fuoco a seguire.