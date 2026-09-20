Fire Emblem: Fortune’s Weave batte Diablo 4 nella classifica eShop di Nintendo Switch 2

Fire Emblem: Fortune's Weave è primo nella classifica eShop di Nintendo Switch 2: il nuovo capitolo della serie si era già imposto grazie alle sole prenotazioni e ha confermato il proprio dominio sulla top 10 questa settimana.

A farne le spese è stata la pur ottima Diablo 4: Age of Hatred Collection, la raccolta definitiva dedicata all'action RPG di Blizzard, che include non soltanto la già corposa esperienza di base con tutti i suoi aggiornamenti, ma anche le due espansioni Vessel of Hatred e Lord of Hatred.

Fire Emblem: Fortune's Weave Diablo 4: Age of Hatred Collection LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro Deluxe Edition Mario Kart World RuneScape: Dragonwilds Final Fantasy 7 Remake Intergrade Pokémon Pokopia Trails in the Sky 2nd Chapter Final Fantasy 7 Rebirth

Anche in terza posizione, tuttavia, c'è una novità per la classifica: stiamo parlando della versione Nintendo Switch 2 di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, l'eccellente tie-in a base di mattoncini di plastica dedicato all'Uomo Pipistrello e alla sua lunga storia.