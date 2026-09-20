4

Fire Emblem: Fortune’s Weave batte Diablo 4 nella classifica eShop di Nintendo Switch 2

Già spinto dalle prenotazioni, Fire Emblem: Fortune's Weave si conferma primo nella classifica eShop dei giochi più venduti per Nintendo Switch 2, battendo Diablo 4: Age of Hatred Collection.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   20/09/2026
Uno dei personaggi di Fire Emblem: Fortune’s Weave

Fire Emblem: Fortune's Weave è primo nella classifica eShop di Nintendo Switch 2: il nuovo capitolo della serie si era già imposto grazie alle sole prenotazioni e ha confermato il proprio dominio sulla top 10 questa settimana.

A farne le spese è stata la pur ottima Diablo 4: Age of Hatred Collection, la raccolta definitiva dedicata all'action RPG di Blizzard, che include non soltanto la già corposa esperienza di base con tutti i suoi aggiornamenti, ma anche le due espansioni Vessel of Hatred e Lord of Hatred.

  1. Fire Emblem: Fortune's Weave
  2. Diablo 4: Age of Hatred Collection
  3. LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro
  4. LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro Deluxe Edition
  5. Mario Kart World
  6. RuneScape: Dragonwilds
  7. Final Fantasy 7 Remake Intergrade
  8. Pokémon Pokopia
  9. Trails in the Sky 2nd Chapter
  10. Final Fantasy 7 Rebirth
Fire Emblem: Fortune's Weave, la recensione del kolossal Switch 2 di Intelligent Systems Fire Emblem: Fortune's Weave, la recensione del kolossal Switch 2 di Intelligent Systems

Anche in terza posizione, tuttavia, c'è una novità per la classifica: stiamo parlando della versione Nintendo Switch 2 di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, l'eccellente tie-in a base di mattoncini di plastica dedicato all'Uomo Pipistrello e alla sua lunga storia.

La classifica dei giochi solo in digitale

Il già citato Diablo 4: Age of Hatred Collection per Nintendo Switch 2 è in prima posizione nella classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale, e chiaramente si tratta di un risultato meritatissimo per un pacchetto così solido e ricco.

  1. Diablo 4: Age of Hatred Collection
  2. RuneScape: Dragonwilds
  3. Valheim
  4. No Man's Sky
  5. Final Fantasy 10 / 10-2 HD Remaster
  6. Meccha Chameleon
  7. Trails in the Sky 1st Chapter
  8. Mewgenics!
  9. Maestro
  10. Another Eden Begins
#Nintendo eShop #Classifica
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Fire Emblem: Fortune’s Weave batte Diablo 4 nella classifica eShop di Nintendo Switch 2