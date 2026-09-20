Fire Emblem: Fortune’s Weave batte Diablo 4 nella classifica eShop di Nintendo Switch 2

Fire Emblem: Fortune's Weave è primo nella classifica eShop di Nintendo Switch 2: il nuovo capitolo della serie si era già imposto grazie alle sole prenotazioni e ha confermato il proprio dominio sulla top 10 questa settimana.
A farne le spese è stata la pur ottima Diablo 4: Age of Hatred Collection, la raccolta definitiva dedicata all'action RPG di Blizzard, che include non soltanto la già corposa esperienza di base con tutti i suoi aggiornamenti, ma anche le due espansioni Vessel of Hatred e Lord of Hatred.
- Fire Emblem: Fortune's Weave
- Diablo 4: Age of Hatred Collection
- LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro
- LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro Deluxe Edition
- Mario Kart World
- RuneScape: Dragonwilds
- Final Fantasy 7 Remake Intergrade
- Pokémon Pokopia
- Trails in the Sky 2nd Chapter
- Final Fantasy 7 Rebirth
Anche in terza posizione, tuttavia, c'è una novità per la classifica: stiamo parlando della versione Nintendo Switch 2 di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, l'eccellente tie-in a base di mattoncini di plastica dedicato all'Uomo Pipistrello e alla sua lunga storia.
La classifica dei giochi solo in digitale
Il già citato Diablo 4: Age of Hatred Collection per Nintendo Switch 2 è in prima posizione nella classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale, e chiaramente si tratta di un risultato meritatissimo per un pacchetto così solido e ricco.
- Diablo 4: Age of Hatred Collection
- RuneScape: Dragonwilds
- Valheim
- No Man's Sky
- Final Fantasy 10 / 10-2 HD Remaster
- Meccha Chameleon
- Trails in the Sky 1st Chapter
- Mewgenics!
- Maestro
- Another Eden Begins