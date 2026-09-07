Affilate le lame: Onimusha: Way of the Sword per PC è disponibile in sconto su Instant Gaming

Il ritorno della celebre saga targata Capcom è finalmente realtà ed è subito acquistabile a prezzo ridotto. Onimusha: Way of the Sword è disponibile su Instant Gaming con un taglio del 33% sul costo netto di 46,99 €, che porta la spesa finale a 57,33 € con l'IVA al 22% inclusa. Rispetto ai 70,00 € previsti dal listino originale,il risparmio effettivo è di 12,67 €. Per riscattare il titolo e aggiungerlo subito alla libreria, trovate il collegamento diretto nel box promozionale in alto.