Affilate le lame: Onimusha: Way of the Sword per PC è disponibile in sconto su Instant Gaming

Il ritorno della celebre saga targata Capcom è finalmente realtà ed è subito acquistabile a prezzo ridotto. Onimusha: Way of the Sword è disponibile su Instant Gaming con un taglio del 33% sul costo netto di 46,99 €, che porta la spesa finale a 57,33 € con l'IVA al 22% inclusa. Rispetto ai 70,00 € previsti dal listino originale,il risparmio effettivo è di 12,67 €. Per riscattare il titolo e aggiungerlo subito alla libreria, trovate il collegamento diretto nel box promozionale in alto.
Duelli all'arma bianca nel Giappone feudale
In Onimusha: Way of the Sword vi ritroverete immersi in un Giappone feudale sotto l'assedio delle orde demoniache dei Genma. Il sistema di combattimento mantiene l'impostazione tecnica e rigorosa della serie, puntando su parate con tempismo perfetto, schivate rapide e contromosse letali.
L'esperienza d'azione unisce la progressione delle abilità con la spada all'assorbimento delle anime dei nemici sconfitti, utili per potenziare l'equipaggiamento e sbloccare nuove tecniche di attacco. L'acquisto sul negozio di key fornisce un codice digitale da riscattare direttamente sul vostro account Steam per PC.