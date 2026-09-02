0

Onimusha: Way of the Sword, svelati data e orario di sblocco su PC e console: al via i preload

Onimusha: Way of the Sword è pronto al debutto: Capcom ha svelato gli orari di sblocco su tutte le piattaforme e avviato i preload, con download già disponibili su PS5, Steam e Switch 2.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   02/09/2026
Mushashi Miyamoto in Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword
Articoli News Video Immagini

Il debutto di Onimusha: Way of the Sword è ormai alle porte e, per preparare i giocatori, Capcom ha comunicato data e orario esatti dello sblocco delle copie digitali del nuovo capitolo della serie.

Come indicato nella mappa ufficiale qui sotto, su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 sarà possibile iniziare a giocare allo scoccare della mezzanotte tra il 3 e il 4 settembre.

Chi invece ha acquistato il titolo in versione PC dovrà attendere qualche ora in più: lo sblocco su Steam ed Epic Games Store è fissato alle 18:00 italiane del 4 settembre.

Tutto pronto per il lancio

Capcom inoltre ha annunciato che i preload sono ora disponibili per tutte le piattaforme, ad eccezione di Epic Games Store. Possiamo confermare che le copie PC di Steam richiedono un download di 52,0 GB. Su PS5 invece dovrebbero aggirarsi sui 41,23 GB, stando alle informazioni condivise da PlayStation Game Size, mentre l'eShop segnala 32 GB per la versione digitale per Switch 2.

I voti di Onimusha: Way of the Sword premiano il gioco Capcom? I voti di Onimusha: Way of the Sword premiano il gioco Capcom?

Per ingannare le poche ore di attesa che ci separano dal lancio, se già non lo avete fatto, potete leggere la nostra recensione di Onimusha: Way of the Sword o iniziare a prendere dimestichezza con il gioco grazie alla demo estesa disponibile su tutte le piattaforme.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Onimusha: Way of the Sword, svelati data e orario di sblocco su PC e console: al via i preload