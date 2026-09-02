Onimusha: Way of the Sword, svelati data e orario di sblocco su PC e console: al via i preload

Il debutto di Onimusha: Way of the Sword è ormai alle porte e, per preparare i giocatori, Capcom ha comunicato data e orario esatti dello sblocco delle copie digitali del nuovo capitolo della serie.
Come indicato nella mappa ufficiale qui sotto, su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 sarà possibile iniziare a giocare allo scoccare della mezzanotte tra il 3 e il 4 settembre.
Chi invece ha acquistato il titolo in versione PC dovrà attendere qualche ora in più: lo sblocco su Steam ed Epic Games Store è fissato alle 18:00 italiane del 4 settembre.
Tutto pronto per il lancio
Capcom inoltre ha annunciato che i preload sono ora disponibili per tutte le piattaforme, ad eccezione di Epic Games Store. Possiamo confermare che le copie PC di Steam richiedono un download di 52,0 GB. Su PS5 invece dovrebbero aggirarsi sui 41,23 GB, stando alle informazioni condivise da PlayStation Game Size, mentre l'eShop segnala 32 GB per la versione digitale per Switch 2.
Per ingannare le poche ore di attesa che ci separano dal lancio, se già non lo avete fatto, potete leggere la nostra recensione di Onimusha: Way of the Sword o iniziare a prendere dimestichezza con il gioco grazie alla demo estesa disponibile su tutte le piattaforme.