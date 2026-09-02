Onimusha: Way of the Sword, svelati data e orario di sblocco su PC e console: al via i preload

Il debutto di Onimusha: Way of the Sword è ormai alle porte e, per preparare i giocatori, Capcom ha comunicato data e orario esatti dello sblocco delle copie digitali del nuovo capitolo della serie.

Come indicato nella mappa ufficiale qui sotto, su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 sarà possibile iniziare a giocare allo scoccare della mezzanotte tra il 3 e il 4 settembre.

Chi invece ha acquistato il titolo in versione PC dovrà attendere qualche ora in più: lo sblocco su Steam ed Epic Games Store è fissato alle 18:00 italiane del 4 settembre.