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I voti di Onimusha: Way of the Sword premiano il gioco Capcom?

Sono usciti i voti della stampa internazionale per Onimusha: Way of the Sword, e sembra proprio che Capcom abbia fatto un altro centro: vediamo tutte le valutazioni.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   31/08/2026
Un artwork di Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword
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Onimusha: Way of the Sword ha ricevuto ottimi voti dalla stampa internazionale, che a quanto pare ha apprezzato l'ultima fatica di Capcom, esprimendo valutazioni in alcuni casi estremamente entusiastiche.

Oltre infatti a una serie di perfect score, il gioco ha portato a casa una quantità generosa ed equivalente di 9 e di 8, lasciando per ultime le testate che hanno espresso qualche perplessità in merito all'effettiva qualità dell'esperienza.

  • IGN - 10
  • Hey Poor Player - 10
  • Region Free - 10
  • MonsterVine - 10
  • CD-Action - 9,5
  • Loot Level Chill - 9,5
  • COGconnected - 9,2
  • What's It Like? - 9,2
  • Shacknews - 9
  • Push Square - 9
  • Screen Rant - 9
  • Noisy Pixel - 9
  • Wccftech - 9
  • Nintendo Life - 9
  • Carole Quintaine - 9
  • GameGrin - 9
  • Gamers Heroes - 9
  • Indigo GEEK - 9
  • Adrenaline - 9
  • Final Weapon - 9
  • Gameliner - 9
  • GamersRD - 8,7
  • DayOne - 8,5
  • Critical Hits - 8,5
  • GIGA - 8,5
  • Video Chums - 8,5
  • HardZone - 8,5
  • GameSpot - 8
  • CGMagazine - 8
  • But Why Tho? - 8
  • Console Creatures - 8
  • Digital Spy - 8
  • Creative Bloq - 8
  • GameSpew - 8
  • The Outerhaven - 8
  • TrueGaming - 8
  • The Wand Report - 8
  • XGN - 8
  • Multiplayer.it - 7
  • Gamereactor - 7
  • GamesRadar+ - 7
  • Siliconera - 7
  • VGC - 6
Onimusha: Way of the Sword, la recensione di una leggenda che ha perso la via Onimusha: Way of the Sword, la recensione di una leggenda che ha perso la via

È il caso della nostra recensione, in cui viene espresso un giudizio numerico uguale a quello di Gamereactor, GamesRadar+ e Siliconera, mentre VGC si spinge ancora oltre nell'evidenziare quelli che a suo avviso sono i limiti di questa produzione, assegnando a Onimusha: Way of the Sword una sufficienza.

Un risultato non all'altezza delle aspettative?

Come detto, la nostra recensione di Onimusha: Way of the Sword parla in maniera molto positiva dei pregi del gioco Capcom, dal sistema di combattimento alla qualità di alcuni design, dagli scontri con i boss allo spessore del protagonista, a cui di certo non manca il carisma.

Tuttavia a questi aspetti si contrappongono importanti criticità, su tutte una grande ripetitività delle situazioni, attività secondarie banali, una struttura fin troppo guidata e un level design che non riesce a colpire nel segno.

#Voti della critica
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