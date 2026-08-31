I voti di Onimusha: Way of the Sword premiano il gioco Capcom?

Onimusha: Way of the Sword ha ricevuto ottimi voti dalla stampa internazionale, che a quanto pare ha apprezzato l'ultima fatica di Capcom, esprimendo valutazioni in alcuni casi estremamente entusiastiche.

Oltre infatti a una serie di perfect score, il gioco ha portato a casa una quantità generosa ed equivalente di 9 e di 8, lasciando per ultime le testate che hanno espresso qualche perplessità in merito all'effettiva qualità dell'esperienza.

IGN - 10

Hey Poor Player - 10

Region Free - 10

MonsterVine - 10

CD-Action - 9,5

Loot Level Chill - 9,5

COGconnected - 9,2

What's It Like? - 9,2

Shacknews - 9

Push Square - 9

Screen Rant - 9

Noisy Pixel - 9

Wccftech - 9

Nintendo Life - 9

Carole Quintaine - 9

GameGrin - 9

Gamers Heroes - 9

Indigo GEEK - 9

Adrenaline - 9

Final Weapon - 9

Gameliner - 9

GamersRD - 8,7

DayOne - 8,5

Critical Hits - 8,5

GIGA - 8,5

Video Chums - 8,5

HardZone - 8,5

GameSpot - 8

CGMagazine - 8

But Why Tho? - 8

Console Creatures - 8

Digital Spy - 8

Creative Bloq - 8

GameSpew - 8

The Outerhaven - 8

TrueGaming - 8

The Wand Report - 8

XGN - 8

Multiplayer.it - 7

Gamereactor - 7

GamesRadar+ - 7

Siliconera - 7

VGC - 6

È il caso della nostra recensione, in cui viene espresso un giudizio numerico uguale a quello di Gamereactor, GamesRadar+ e Siliconera, mentre VGC si spinge ancora oltre nell'evidenziare quelli che a suo avviso sono i limiti di questa produzione, assegnando a Onimusha: Way of the Sword una sufficienza.