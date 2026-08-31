I voti di Onimusha: Way of the Sword premiano il gioco Capcom?

Onimusha: Way of the Sword ha ricevuto ottimi voti dalla stampa internazionale, che a quanto pare ha apprezzato l'ultima fatica di Capcom, esprimendo valutazioni in alcuni casi estremamente entusiastiche.
Oltre infatti a una serie di perfect score, il gioco ha portato a casa una quantità generosa ed equivalente di 9 e di 8, lasciando per ultime le testate che hanno espresso qualche perplessità in merito all'effettiva qualità dell'esperienza.
- IGN - 10
- Hey Poor Player - 10
- Region Free - 10
- MonsterVine - 10
- CD-Action - 9,5
- Loot Level Chill - 9,5
- COGconnected - 9,2
- What's It Like? - 9,2
- Shacknews - 9
- Push Square - 9
- Screen Rant - 9
- Noisy Pixel - 9
- Wccftech - 9
- Nintendo Life - 9
- Carole Quintaine - 9
- GameGrin - 9
- Gamers Heroes - 9
- Indigo GEEK - 9
- Adrenaline - 9
- Final Weapon - 9
- Gameliner - 9
- GamersRD - 8,7
- DayOne - 8,5
- Critical Hits - 8,5
- GIGA - 8,5
- Video Chums - 8,5
- HardZone - 8,5
- GameSpot - 8
- CGMagazine - 8
- But Why Tho? - 8
- Console Creatures - 8
- Digital Spy - 8
- Creative Bloq - 8
- GameSpew - 8
- The Outerhaven - 8
- TrueGaming - 8
- The Wand Report - 8
- XGN - 8
- Multiplayer.it - 7
- Gamereactor - 7
- GamesRadar+ - 7
- Siliconera - 7
- VGC - 6
È il caso della nostra recensione, in cui viene espresso un giudizio numerico uguale a quello di Gamereactor, GamesRadar+ e Siliconera, mentre VGC si spinge ancora oltre nell'evidenziare quelli che a suo avviso sono i limiti di questa produzione, assegnando a Onimusha: Way of the Sword una sufficienza.
Un risultato non all'altezza delle aspettative?
Come detto, la nostra recensione di Onimusha: Way of the Sword parla in maniera molto positiva dei pregi del gioco Capcom, dal sistema di combattimento alla qualità di alcuni design, dagli scontri con i boss allo spessore del protagonista, a cui di certo non manca il carisma.
Tuttavia a questi aspetti si contrappongono importanti criticità, su tutte una grande ripetitività delle situazioni, attività secondarie banali, una struttura fin troppo guidata e un level design che non riesce a colpire nel segno.