The Blood of the Dawnwalker sembra un solido RPG nei primi voti, generalmente positivi

Scade l'embargo e arrivano le recensioni di The Blood of the Dawnwalker, gioco che sembra configurarsi come un RPG solido e originale, in base ai primi voti generalmente positivi da parte della stampa specializzata.
Prima di tutto vi invitiamo a leggere la nostra recensione di The Blood of the Dawnwalker per sapere come se l'è cavata il primo titolo di Rebel Wolves sulle nostre pagine, poi proseguiamo con la disamina. Il nuovo team è fondato da alcuni ex-CD Projekt RED che hanno lavorato a The Witcher 3: Wild Hunt e tale esperienza si nota in The Blood of the Dawnwalker, che propone un'interessante storia nei panni di Coen, un ibrido umano/vampiro intenzionato a salvare la propria famiglia all'interno di una situazione decisamente tumultuosa.
Pur basandosi sulle tradizioni dei giochi di ruolo "carta e penna", The Blood of the Dawnwalker presenta comunque diversi elementi piuttosto originali, come il fatto di svolgersi inevitabilmente nel corso di 30 giorni e 30 notti, entro i quali la storia poi si conclude in un modo o in un altro, consentendo all'interno di questo arco di tempo una notevole libertà di scelta e interpretazione.
Storia, mondo di gioco e originalità
Per il momento, il sito aggregatore Metacritic segnala un buon voto medio di 83 come "Metascore", mentre OpenCritic riporta 84, con il gioco che risulta consigliato dall'89% delle recensioni fin qui raccolte.
La maggior parte dei voti si concentra intorno all'8, dimostrando una certa compattezza nella valutazione, sebbene si registrino punte superiori fino al 9 abbondante e qualche 7 come voti più bassi.
Vediamo dunque alcune delle valutazioni raccolte finora:
- Vice - 100
- CGMagazine - 95
- Gamereactor UK - 90
- IGN - 90
- Wccftech - 90
- Gamingbolt - 90
- Worth Playing - 85
- Multiplayer.it - 80
- Console Creatures - 80
- Noisy Pixel - 80
- VGC - 80
- Screen Rant - 80
- Gamespot - 80
- Metro GameCentral - 80
- TheGamer - 80
- Meristation - 75
- Push Square - 70
- Game Informer - 70
In generale, le recensioni menzionano come elementi positivi la narrazione e la costruzione convincente di un mondo di gioco caratterizzato da venature vampiresche, messo in scena in maniera coinvolgente anche grazie alle possibilità di scelta e alle diverse sfumature proposte.
Anche il sistema di combattimento sembra essere piaciuto a molti, mentre come difetti emergono alcune spigolature nelle meccaniche di gioco, ancora da rifinire, e qualche inconveniente tecnico.