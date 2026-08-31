The Blood of the Dawnwalker sembra un solido RPG nei primi voti, generalmente positivi

Scade l'embargo e arrivano le recensioni di The Blood of the Dawnwalker, gioco che sembra configurarsi come un RPG solido e originale, in base ai primi voti generalmente positivi da parte della stampa specializzata.

Prima di tutto vi invitiamo a leggere la nostra recensione di The Blood of the Dawnwalker per sapere come se l'è cavata il primo titolo di Rebel Wolves sulle nostre pagine, poi proseguiamo con la disamina. Il nuovo team è fondato da alcuni ex-CD Projekt RED che hanno lavorato a The Witcher 3: Wild Hunt e tale esperienza si nota in The Blood of the Dawnwalker, che propone un'interessante storia nei panni di Coen, un ibrido umano/vampiro intenzionato a salvare la propria famiglia all'interno di una situazione decisamente tumultuosa.

Pur basandosi sulle tradizioni dei giochi di ruolo "carta e penna", The Blood of the Dawnwalker presenta comunque diversi elementi piuttosto originali, come il fatto di svolgersi inevitabilmente nel corso di 30 giorni e 30 notti, entro i quali la storia poi si conclude in un modo o in un altro, consentendo all'interno di questo arco di tempo una notevole libertà di scelta e interpretazione.