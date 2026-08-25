Il trailer di lancio di The Blood of Dawnwalker è uno spettacolo

Rebel Wolves ha pubblicato il trailer di lancio di The Blood of Dawnwalker in occasione dell'Opening Night Live, l'evento che ormai da diversi anni apre la Gamescom: il palcoscenico più adatto per un montaggio così spettacolare.
Il video ci ricorda infatti quali sono i presupposti narrativi di questo ambizioso action RPG a base di vampiri, ambientato nel XIV secolo, la cui trama ruota attorno alle vicende di un uomo che viene trasformato in un Diurno.
La sua nuova condizione gli consente di agire come un essere umano di giorno e come un vampiro di notte, sfruttando le capacità di entrambe le sue nature per affrontare eventuali nemici e perseguire un percorso di crescita.
Il nostro personaggio dovrà infatti diventare abbastanza forte da poter affrontare i vampiri che tengono in ostaggio la sua famiglia, ma per riuscirci avrà solo trenta giorni e trenta notti di tempo.
A 60 fps anche su console
Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia che The Blood of Dawnwalker dovrà accontentarsi dei 30 fps su PS5 e Xbox Series X|S, ma gli sviluppatori hanno rapidamente chiarito che anche su console sarà presente una modalità a 60 fps grazie a un aggiornamento disponibile dal day one.
Una reazione immediata e importante per un progetto che rischiava di accusare il colpo, ma che a quanto pare riuscirà a portare anche sulle piattaforme Sony e Microsoft un'esperienza fluida e reattiva, fondamentale anche per la godibilità dei combattimenti.