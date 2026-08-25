Il trailer di lancio di The Blood of Dawnwalker è uno spettacolo

Il nostro personaggio dovrà infatti diventare abbastanza forte da poter affrontare i vampiri che tengono in ostaggio la sua famiglia, ma per riuscirci avrà solo trenta giorni e trenta notti di tempo .

La sua nuova condizione gli consente di agire come un essere umano di giorno e come un vampiro di notte , sfruttando le capacità di entrambe le sue nature per affrontare eventuali nemici e perseguire un percorso di crescita.

A 60 fps anche su console

Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia che The Blood of Dawnwalker dovrà accontentarsi dei 30 fps su PS5 e Xbox Series X|S, ma gli sviluppatori hanno rapidamente chiarito che anche su console sarà presente una modalità a 60 fps grazie a un aggiornamento disponibile dal day one.

Una reazione immediata e importante per un progetto che rischiava di accusare il colpo, ma che a quanto pare riuscirà a portare anche sulle piattaforme Sony e Microsoft un'esperienza fluida e reattiva, fondamentale anche per la godibilità dei combattimenti.