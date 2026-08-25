Aion 2 è in arrivo: vediamo il nuovo trailer dell'MMO dalla Gamescom 2026

Il trailer di Aion 2

La descrizione ufficiale recita: "Sviluppato in Unreal Engine 5 all'interno di un mondo 36 volte più grande rispetto al capitolo originale di AION, questo è l'unico MMORPG realizzato appositamente per il combattimento aereo. La verticalità è racchiusa nel DNA di AION 2 e premia i giocatori capaci di pensare, e combattere, in tre dimensioni."

"Ogni regione, ogni campo di battaglia e ogni scontro sono stati progettati avendo la verticalità come proprio fulcro. Nei panni di un Daeva, il volo non rappresenta una semplice meccanica di spostamento: è il modo in cui combatti, esplori e imponi la tua volontà sul mondo. Guadagna quota per ottenere un vantaggio e vivi una dimensione del combattimento aereo senza paragoni in qualsiasi altro MMORPG."

"Dalle istanze in solitaria ai raid su larga scala, il PvE di AION 2 è stato costruito all'insegna di ampiezza e varietà. Oltre 200 dungeon si dividono in molteplici formati: sfide individuali, contenuti per party da 5 giocatori e dungeon di gruppo da 10 utenti. Sfide stagionali, classifiche competitive ed eventi open world mantengono l'entusiasmo sempre al massimo, mentre l'Abisso assicura che il PvE e la guerra tra fazioni rimangano sempre legati a doppio filo."