L'Agente 47 contro Snoop Dog nel nuovo trailer di Hitman: World of Assassination

IO Interactive ha annunciato il prossimo con un trailer all'Opening Night Live della Gamescom 2026 il prossimo Celebrity Elusive Target di Hitman World of Assassination: si tratta di Snoop Dogg, che entrerà nel gioco nei panni di un nuovo bersaglio da eliminare.

L'operazione ruota attorno a un personaggio chiamato Dr. Cyrus Cane, al quale gli agenti dovranno far assaggiare la sua stessa medicina. La presentazione gioca sul tema degli snack e descrive Cane come una figura legata a una nuova, irresistibile merenda che sta per conquistare il mondo. Il compito del giocatore sarà quindi mettere fine alla sua attività nel modo più discreto possibile, come previsto dalla formula degli Elusive Target.

Snoop Dogg rappresenta il nuovo volto celebre coinvolto nell'universo di Hitman, proseguendo la tradizione della serie di trasformare personaggi reali in bersagli speciali. L'incarico sarà disponibile gratuitamente dal 27 agosto, dando ai giocatori l'opportunità di affrontare la missione senza costi aggiuntivi.